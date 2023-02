Su gazetinu, lunis 27 de freàrgiu de su 2023

Sunt ùndighi is Comunes de sa provìntzia de Aristanis in ue in custu beranu s’at a votare pro s’eletzione de su sìndigu e de s’amministratzione chi ddos ant a ghiare in is chimbe annos imbenientes.

Su 23 de freàrgiu passadu su ministru de s’Internu Matteo Piantedosi at inditadu a su Consìgiu de is Ministros sa data de su votu me in is regiones a istatutu ordinàriu: at seberadu domìnigu 14 e lunis 15 de su mese de maju, cun unu turnu de ballotàgiu eventuale su 28 e su 29 de maju.

Mancat ancoras sa cunfirma dae parte de sa Regione Sardigna, chi at a pòdere cunfirmare o mudare is datas apostivigadas dae su Ministeru.

“Pro immoe no tenimus una detzisione definitiva”, narat Alfonso Marras, consigieri regionale de su grupu PSd’Az e cumponente de sa Cummissione permanente “Autonomia e Ordinamentu regionale”. “Sa Regione tenet poderiu de lege in contu de is entes locales, podet duncas seberare pro contu suo sa data de is eletziones amministrativas. Penso comente si siat chi s’ant a cunfirmare is datas de su 14 e de su 15 de maju”.

S’at a votare me in is comunes de Crabas, Abas e Boroneddu. Ancoras, in Mòdolo, Narabuia, Nughedu Santa Vitòria, Pomu, Sìmaba, Soddie e Bàini. Intra de custos ddoe est fintzas unu comune cummissariadu, est a nàrrere Milis, in ue s’ùnica lista chi si fiat candidada in is ùrtimas eletziones non nche fiat resurtada a lòmpere a su quorum chi serbiat.

In totu, in Sardigna, is comunes in ue s’at a votare sunt 38, e de custos duos sunt in provìntzia de Casteddu, oto in provìntzia de Nùgoro, ses in provìntzia de Tàtari e àteros ùndighi in sa provìntzia de su Sud de Sardigna. Intra de is Comunes interessados ddoe sunt Macumere, Igrèsias e Assèmini, cummissariadu – custu ùrtimu comune – in su mese de trìulas de su 2022 pro more de is dimissiones de sa sìndiga.

Antoni Nàtziu Garau

