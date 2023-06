Su Gazetinu, lunis 26 de làmpadas de su 2023

Is Fèstival de is Gigantes – In su Sinis at a èssere unu cumentzu de istadiale abbiatzadu dae s’archeologia, dae sa literadura e dae su tzìnema, gràtzias a tres fèstival cuncordados dae sa Fundatzione Mont’’e Prama e a su calendàriu de fainas chi ddos piessignat, ricu de addòbios, cuntzertos e unu muntone de àteras cosas. Si cumentzat cun su “Fèstival Internatzionale de s’Archeologia. S’Ìsula de is Gigantes 2023”, sighidu dae “Sardigna Archeofilm Fèstival” e, a pustis, dae su “Fèstival Literàriu de s’Archeologia”.

Su primu fèstival at a cumentzare su 27 de làmpadas e at a sighire fintzas a su 2 de trìulas cun prus de 30 protagonistas, una filera de cuntzertos, bìsitas ghiadas e un’iscola de istadiale in contu de s’archeologia. Intra de is òspites ddoe ant a èssere Peppe Servillo, Piergiorgio Odifreddi, Cristoforo Gorno, Linda Raimondo, Alessandro Giuli, Sabrina Giannini. Su primu apuntamentu de sa rassigna dedicada a s’archeologia non s’at a fàghere però in Crabas, ma in su putzu nuraghesu de Santa Cristina de Paulle. Totu is àteros addòbios, imbetzes, ddos ant a acasagiare su giardinu de su Museu tzìvicu de Crabas e sa biddighedda oru oru de mare de Santu Giuanni de Sinis.

S’àteru fèstival s’at a fàghere dae su 4 a su 6 de trìulas. At a èssere sa prima editzione de “Sardigna Archeofilm Fèstival”, su fèstival internatzionale de su tzìnema archeològicu, cun tres dies de ispetàculos in sa biddighedda de Santu Sarvadore de Crabas, cun projetziones, fungudamentos e dibatos in contu de is tecnologias noas impreadas pro s’isparghidura de s’istòria e in su mundu tzinematogràficu. Intra de is òspites ddoe ant a èssere Paolo Mieli, Nicolò Bongiorno, Franco Mezzena e Francesco Tiboni.

Su de tres fèstival, dedicadu a sa literadura e a s’archeologia, at a èssere partzidu in duos apuntamentos: unu dae su 7 a su 9 de trìulas, s’àteru chi s’at a fàghere intra de s’1 e su 2 de austu. Sa rassigna literària previdet sa presentada, cun is autoras e is autores, de 14 libros, ispetàculos in presèntzia cun Andrea Purgatori, Makkox e Valerio Aprea, chimbe cuntzertos de mùsica cun sa presèntzia intra de is àteros de Moses, Nitro e Meg. Intra de is autoras e is autores, ddoe ant a èssere fintzas Ester Viola, Annalisa Cuzzocrea, Ben Pastor, Marco Frittella, Gino Castaldo, Alberto Grandi, Cristina Caboni. Pro s’1 e su 2 de austu si prevident duos cuntzertos a pagamentu, cuncordados a manos de pare cun Dromos Fèstival.

Antoni Nàtziu Garau

