Su Gazetinu, lunis 26 de de cabudanni de su 2022

Resurtados de is eletziones polìticas – In Sardigna puru, e fintzas in provìntzia de Aristanis, binchet sa cambarada de su Tzentru-Dereta. A livellu regionale, sa cambarada formada dae is Frade de Itàlia, Fortza Itàlia, Lega e Nois Moderados at otentu su 40,52 % de is votos, mentras su Tzentru-Manca, chi nde faghiant parte su Partidu Democràticu, s’Alleàntzia intra de Birdes e Manca, Prus Europa e Impignu Tzìvicu, s’est firmadu a su 26,96 %. Bene meda est andadu su Movimentu de is Chimbe Isteddos, chi at pigadu a sa sola su 21,80 %, mentras sa cambarada de Atzione – Itàlia Bia s’est firmada a su 4,61 %. Italexit pro s’Itàlia at pigadu in Sardigna su 2,43 % e s’Unione Populare cun De Magistris s’1,57 %.

A intro de sa cambarada de Tzentru-Dereta su partidu de Giorgia Meloni est resurtadu su prus votadu (cun su 23,59 %), sighidu dae Fortza Itàlia (8,54 %), dae sa Lega (6,28 %) e dae Nois Moderados (2,12 %). In su Tzentru-Manca, imbetzes, su Partidu Democràticu at pigadu su 18,59 %, mentras s’Alleàntzia intra de Birdes e Manca su 5,22 %, Prus Europa su 2,25 %, Impignu Tzìvicu su 0,91 %.

Sa nova no est ancoras ufitziale, ma Frantziscu Mura, sìndigu de Nughedu Santa Itòria, coordinadore provintziale de is Frades de Itàlia e capu-cambarada de is Frades de Itàlia in Consìgiu regionale, diat dèpere èssere s’ùnicu rapresentante de sa provìntzia de Aristanis chi at a sètzere in su Parlamentu. Non nche sunt essidos, difatis, Antoni Solinas (PD), Gigi Mureddu (Fortza Itàlia), Luciano Cadeddu (Impignu Tzìvicu) e Lucia Scano (Nois Moderados).

Antoni Nàtziu Garau

