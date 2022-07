Su Gazetinu, lunis 25 de trìulas de su 2022

Mòguru, Fiera de s’artesanadu – At a abarrare aberta fintzas a su 18 de cabudanni sa Fiera de s’artesanadu artìsticu de sa Sardigna, chi at abertu chenàbura a merie in Mòguru. Agiomai duos meses de mustra pro s’editzione prus longa in s’istòria de sa rassigna, lòmpida ocannu a su de 61 annos.

In mustra si ddoe ant a pòdere agatare is mègius produsimentos sardos de istèrgiu de terra e de tzeràmica, de tessìngiu, de orefitzeria, linna, roba, metallos, gurteddos, pedde, borderia, agroalimentare, intritzu e bidru.

Sa Fiera de s’artesanadu artìsticu de sa Sardigna faghet a dda bisitare in Mòguru, in su Tzentru de sa Fiera de su tapissu, ònnia die. S’oràriu de abertura est custu: dae is deghe de mangianu a is noe de sero. Pro pòdere bìere sa mustra si cussìgiat de prenotare in lìnia, fintzas pro is chi gosant de su diritu de intrare gratis o de iscontos in su billete. Sa prenotatzione in lìnia est simpre e non costat nudda. Si prevident fintzas addòbios culturales a inghìriu a inghìriu de sa mustra e faghet a bisitare is logos archeològicos e is benes culturales de su territòriu: su nuraghe de Cuccurada, su Museu multimediale Turcus e Morus, su Geomuseu “Monte Arci”.

Ocannu is nonnas de s’editzione 2022 de sa Fiera de s’artesanadu artìsticu de sa Sardigna sunt istadas Cristina e Stefania Ariu, premiadas comente a fèminas sardas 2022.

Presentes is Istitutziones de sa Parte Montis, sa vitzepresidente de sa Giunta regionale, Alessandra Zedda, su presidente de s’Unione de is Comunes de Parte Montis, Giorgio Scano, su sìndigu Donato Cau at abertu sa tzerimònia curtza de inauguratzione de sa Fiera, torrende gràtzias a totu cussos chi ònnia annu s’afatèriant pro cuncordare custu apuntamentu chi est abetadu e apretziadu meda dae is sardos e dae is turistas. “S’editzione de ocannu si podet resumire cun tres faeddos”, at naradu Donato Cau: “cussèntzia (de su chi sa fiera mustrat e de su significu chi tenet), inclusione (cun totu sa Parte Montis e totu sa Sardigna presentes), primore (sa de sa calidade chi ònnia annu piessignat sa mustra nostra)”.

S’assessore de is Fainas produsidoras, Francesco Serrenti, at sutaliniadu s’ispìritu annoadore e s’ispinta eco-birde de s’editzione 2022 de sa Fiera, chi est de totus e pro totus, ma a prus a prus est de Mòguru. “Su marcu est simpre e su cuncordu est minimalista”, narat su diretore artìsticu Marcello Muru, “pro acumpangiare a is bisitadores comente in unu teatru, in ue su palcoscènicu, sa mobìlia, sa bestimenta e is protagonistas sunt is criaduras artìsticas de is artesanos”.

Antoni Nàtziu Garau

