Su Gazetinu, lunis 24 de trìulas de su 2023

Is trampas in lìnia non sunt in vacàntzia, su livellu de atentu depet èssere semper artu – Dae is cunvocatziones urgentes in caserma a is messàgios allarmìsticos retzidos dae is bancas, a is cunsìnnias firmadas dae su corrieri, a sa domanda de agiudu de unu fìgiu in dificultade; sunt semper de prus is tentativos de trampa fatos cun messageddos SMS o cun e-mail.

Est berus chi, a bortas, is messàgios no respetant sa grammàtica, ma est berus fintzas chi assimìgiant meda a is messàgios chi nos arribant ònnia die a su telefoneddu o a sa casella e-mail. A is tramperis ddis interessat una cosa isceti: su de otènnere is datos sensìbiles de is malassortados pro nde ddis isboidare su contu de sa banca.

A bortas custos furuncos sunt aici atrividos chi nche resessent a mandare is messàgios farsos issoro cun is canales ufitziales de is bancas etotu. Un’esempru est su muntone de sms retzidos dae is clientes de unos cantos istitutos de crèditu: su messàgiu ddos invitat a incarcare in unu ligòngiu pro firmare unu tentativu de pagamentu chi lompet dae un’àtera tzitade o dae un’àteru istadu.

Su malassortadu chi incarcat in cussu ligòngiu, at a agatare una pàgina web sìmile a cussa ufitziale de sa banca, cun su logu pro iscrìere is credentziales pro intrare a su contu, cun su resurtadu chi su contu no istentat a si nche isboidare.

Una trampa che a cussa retzida dae gente meda in custas dies cun SMS, cun unu messàgiu chi narat: “Salude, mama, mi nch’est rutu su telèfonu, custu est su nùmeru meu nou. Ddu podes sarvare in WApp?”, sighidu dae cuddu ligòngiu-trampa. Si unu incarcat in su ligòngiu o si rispondet a su messàgiu, ant a arribare àteros messàgios cun domandas de dinari, de datos sensìbiles e de torrare a carrigare cartas giai pagadas.

Cun sa e-mail a fitianu arribat una cunvocatzione a caserma (farsa, si cumprendet!) o un’allarme pro un’imboligada chi est in manos de su corrieri: in ambos duos custos acontèssidos is tramperis ant a domandare dinari a s’utente malassortadu pro “risòlvere sa situatzione”.

Cando unu retzit messàgios o e-mail suspetas, non tocat a si fàghere ghiare dae sa presse, non tocat a incarcare in is ligòngios-trampa, e tocat de si nde ammentare chi bancas, fortzas de s’òrdine e corrieris non pregontant mai datos sensìbiles in custas maneras. Àtera cosa de importu est sa de criare password seguras, chi is tramperis non ddas potzant intzertare a manera discansosa.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.