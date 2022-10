Su Gazetinu, lunis 24 de santugaine de su 2022

Torrat sa Limba biaita, allarme in is sartos de Sardigna – In is annos passados at agiomai torradu a nudda is siendas sardas, ingendrende dannos mannos a totu su pastoriu e a s’economia de sa Sardigna a manera generale e immoe su virus de sa Limba biaita torrat a pònnere pistighìngiu mannu in is sartos de s’ìsula. Sa Coldiretti at fatu a ischire chi “sunt giai 12 mìgia is pegus malàidos, 11 cussos mortos, 7 is logos de impestu, 28 cussos in duda chi siant logos impestados, cun datos chi amegant de crèschere die cun die”.

Segundu su chi narat sa Coldiretti etotu, “is logos impestados s’agatant in sa parte bassa de sa provìntzia de Aristanis e in s’Ogiastra. Is logos suspetos s’agatant prus che totu in su Sulcis, mentras medas de cuddos in ue su virus s’est presentadu e non ddoe est prus s’agatant in su tzentru-nord Sardigna, prus che totu in sa parte otzidentale”.

Movet dae custos nùmeros sa domanda de un’interventu lestru chi sa dirigèntzia de Coldiretti at fatu cun su presidente suo, Battista Cualbu: “Est de importu a si mòvere in presse cun unu pranu de emergèntzia chi firmet s’isparghidura de su virus e is efetos suos, chi diant peorare sa situatzione de unu setore giai in suferèntzia pro more de s’incarimentu de is prètzios e de sa crisi econòmica chi semus connoschende”.

Sa Coldiretti regordat chi su virus ocannu passadu at mortu in Sardigna 30.000 berbeghes, ma produet problemas fintzas a is allevamentos de bacas, pro ite ca ismènguat sa possibilidade de transire su bestiàmene e produet duncas unu dannu econòmicu.

Sa Limba biaita, “Blue tongue”, est arribada a Sardigna dae prus de binti annos, in su 2000, e paret chi siat – custu puru – unu problema ligadu a is mudaduras de su clima. In su 2000 isceti fiant mortas in Sardigna 260.856 berbeghes e s’annu in fatu àteras 232.138.

In prus de binti annos sunt mortas, segundu is contos de Coldiretti Sardigna, 800 mìgia berbeghes e pro nde torrare una parte de is dannos aiant postu prus de 166 milliones de èuros.

Antoni Nàtziu Garau

