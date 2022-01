Su Gazetinu, lunis 24 de ghennàrgiu de su 2022

A intro de chenàbura is iscritziones pro is iscolas – Ùrtimas dies de tempus pro fàghere is iscritziones pro is iscolas superiores pro s’annu 2022/2023.

Fintzas a is oto de merie de chenàbura 28 de ghennàrgiu is mamas e is babbos ant a pòdere compilare e mandare sa domanda pro totu is classes primas de s’iscola primàrgia, segundària de primu e de segundu gradu istatales. Dd’ant a dèpere fàghere sighende a manera rigorosa sa protzedura in lìnia.

Ant a èssere in lìnia fintzas is iscritziones pro is caminos de istrutzione e formatzione professionale fatos in sussidiariedade dae is istitutos professionales e dae is tzentros de formatzione professionale acreditados dae is Regiones chi, a manera voluntària, pigant parte a sa protzedura telemàtica.

Su de fàghere s’iscritzione in lìnia no est de òbligu pro is iscolas che a pare, segundu su chi at fatu a ischire su Ministeru de s’Istrutzione.

Pro pòdere fàghere is iscritziones tocat a tènnere s’identidade digitale: at a fàghere a intrare a su sistema impreende is credentziales SPID (Sistema Pùblicu de Identidade Digitale), CIE (Carta de identidade eletrònica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Pro connòschere ònnia iscola e s’oferta issoro faghet a bisitare su portale “Iscola a craru”, postu a disponimentu dae su Ministeru de s’Istrutzione pro dare informos in contu de ònnia istitutu.

Su Ministeru at cuncordadu fintzas un’ischeda de informu in contu de is iscritziones in lìnia

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, cun totu is particulares, is crarimentos e is vìdeos acraradores, pro ghiare a is utentes passu cun passu in totu is momentos de sa protzedura.

Is iscolas de sa provìntzia de Aristanis in custas dies sunt a disponimentu pro bìsitas in presèntzia o virtuales, pro fàghere a connòschere s’oferta de formatzione e su frunimentu de is iscolas.

Antoni Nàtziu Garau

