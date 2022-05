Su Gazetinu, lunis 23 de maju de su 2022

Cumentzat s’istajone balneare – Primas dies de basca meda in provìntzia de Aristanis puru. Una prova de istadiale in antis de su tempus chi at giai fatu mòvere s’istajone balneare. Gente meda in custa coa de chida passada est andada a mare. Ombrellones abertos in is prajas de Crabas, in Turre Manna, in sa marina de Santeru e in cussas de Cùglieri, Tresnuraghes, Magumadas e Bosa.

Si sunt bidos fintzas is primos turistas. In medas ant seberadu custa simana de istajone bassa. Calicunu est arribadu dae s’èsteru, in medas sunt bènnidos a camper.

Un’incarreru bellu de istajone, duncas, gràtzias a custa simana bascosa, chi però diat pòdere mudare dae inoghe a pagas dies.

Difatis, dae sa basca de istadiale chi amus connotu in custas dies si diat pòdere torrare a su tempus malu, addiritura a s’abba, segundu is modellos meteorològicos de is previsiones de su tempus pro is dies imbenientes in Sardigna. S’antitziclone chi est arribadu a s’ìsula nostra chida passada est perdende de fortza e at a lassare logu a currentes atlànticas prus friscas e ùmidas, chi ant a fàghere a manera chi su tempus in Sardigna siat mudòngiu.

Is previsiones mèteu de Arpas Sardigna sunt craras meda: “Àera annapada e acabiddaduras de nues a mangianu in sa parte otzidentale de s’ìsula” giai dae cras etotu.

A pàrrere de Arpas Sardigna mèrcuris s’àera at a èssere annuada in parte e est capatzu fintzas chi proat. Is temperaduras puru ant a infriscare unu pagheddu.

Sa pàgina Internet 3BMèteu, addiritura, annùntziat acabiddaduras de nues e calicuna proiduredda fintzas giòbia.

Sàbadu, imbetzes, unu campu de pressiones artas at a torrare a imprassare sa Sardigna, assegurende tempus bellu e solianu in ònnia logu. Amus a pòdere, duncas, torrare a andare a mare.

Antoni Nàtziu Garau

