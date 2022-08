Su Gazetinu, lunis 22 de austu de su 2022

Festa de Santu Fra’ Nàtziu – A pustis de duos annos de firmada pro more de sa pandemia, sàbadu passadu, 20 de austu, su corpus de Santu Fra’ Nàtziu est torradu a bidda sua, a Làconi. Is fideles ant retzidu s’urna cun partetzipatzione e emotzione manna. E, in s’interis, sighint is iscutas de pregadoria in onore de su Santu.

Totus abetant is tres dies de preparatzione de sa festa contivigiadas dae is Paras de sa Fraternidade, festa chi at a cumentzare sàbadu 27 de austu, cun sa Die de su pellegrinu e de su pipiu, e at a sighire domìnigu 28 de austu, cun sa Die de is malàidos e de is abbonados a sa rivista Voce Serafica, mentras lunis 29 de austu at a èssere su bèsperu de sa festa.

Dies prenas cumentzende dae mangianu chitzo, cun s’acasagiamentu de is pellegrinos e de is fideles e cun is missas a is 8.00, 9.00, 10.30, 16.30 e 18.00. In sa missa de is 8.00 ant a beneìghere fintzas su pane. Sàbadu 27 ant a pònnere in iscena su musical “Ajò, benide gente”, a ora de is noe de merie, in s’anfiteatru in logu abertu, mentras is àteras dies de sa festa ant a agabbare narende su Rosàriu in dae in antis de s’urna de su Santu, cumentzende dae is noe oras de merie.

Martis 30 de austu, die sa festa de Santu Fra’ Nàtziu, sa missa cun sa beneditzione de su pane dd’ant a fàghere in sa domo in ue est nàschidu a is sete de mangianu. Is àteras tzerimònias religiosas ddas ant a fàghere in crèsia. A s’agabbu de sa missa de is 10.30, ghiada dae s’archipìscamu de Aristanis, munsennore Roberto Carboni, ddoe at a èssere s’oferta de s’ògiu de sa làmpada votiva de Santu Fra’ Nàtziu dae parte de su sìndigu de Làconi, Salvatore Argiolas.

Mèrcuris 31 de austu, imbetzes, ant a fàghere sa prufessone cun s’istàtua de su Santu, a merie, a pustis de sa missa de is ses chi s’at a fàghere in crèsia.

S’ùrtima die de sa festa, sàbadu 3 de cabudanni, ddoe at a èssere su tramudu de s’urna de su Santu a s’anfiteatru, in ue a is ses de merie ant a fàghere una missa pro torrare gràtzias e saludare, ghiada dae su para provintziale de is Caputzinos de Sardigna e Còrsica. A is sete, s’urna de Santu Fra’ Nàtziu at a mòvere dae Làconi.

Antoni Nàtziu Garau

