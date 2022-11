Su Gazetinu, lunis 21 de onniasantu de su 2022

Su de nche portare sa botàriga de Crabas a is mègius ristorantes natzionales e internatzionales. Custa est sa tarea de sa prima Bussighedda internatzionale de sa botàriga in programma pro cras in Crabas in ocasione de s’addòbiu “ Sa botàriga de is istànios de Crabas”, cuncordadu dae su Tzentru pro is servìtzios de promovimentu de sa Càmera de Cummèrtziu de Casteddu e de Aristanis e finantziadu dae sa Regione.

S’apuntamentu est pro is 11.00, in sa Pischera de Mar’’e Pontis. Intra de is invitados ddoe sunt unos 50 comporadores, deghe de custos chi arribant dae s’èsteru, a manera particulare dae Germània e Danimarca.

Custu addòbiu, nàschidu cun sa collaboratzione de su Cunsòrtziu Pontis e de sa cooperativa Piscadores e molluschicultores Mistras, punnat a avalorare su prodùsidu chi dae sèculos e sèculos traballant in s’istàniu de Crabas e a favorèssere s’addòbiu intra de sa domanda e s’oferta de is produsidores crabarissos, pro agiudare sa presèntzia de sa botàriga in is mercados, prus che totu de s’èsteru, in ue est prus biatzu s’atentu e s’interessu de is consumadores pro su “caviale” sardu.

In bidriera ddoe at a èssere sa botàriga prus bella de pische de Pontis. Su chi at a mustrare e fàghere tastare a is comporadores furisteris custa licania de Crabas at a èssere su contadore Davide Rampello.

S’addòbiu at a cumentzare cun is interventos de Nando Faedda, vitze-presidente de sa Càmera de Cummèrtziu de Casteddu-Aristanis, e de su sìndigu de Crabas, Andrea Abis, pro is saludos istitutzionales.

Si previdet fintzas una passigiada peri is paesàgios e s’istòria de sa Pischera de Mar’’e Pontis. S’ant a pòdere tastare màndigos cun botàriga e àteru pische de is istànios de Crabas. Ddoe ant a èssere fintzas paradas cun mustras de àteros prodùsidos.

Antoni Nàtziu Garau

