Su Gazetinu, lunis 21 de martzu de su 2022

Meighinas pro s’Ucraina – Sighit e creschet s’impignu de s’assòtziu Domus Aristanis in sa regorta de meighinas pro s’Ucraina, in su logu Smart de su bighinadu de Torangius, in bia de Fermi in Aristanis.

Mudat s’oràriu e in sa die de mèrcuris s’impignu de is voluntàrios est asseguradu a mangianu e a merie, dae is noe oras e mesu a mesudie e dae is bator a is sete.

Abarrant firmos is oràrios de is àteras dies de sa chida: su lunis e su martis a merie, dae is bator a is sete, e sa giòbia e sa chenàbura a mangianu, dae is noe oras e mesu a mesudie.

“Abarrende firmos is inditos in contu de sa genia de meighinas chi amegamus de regòllere”, faghent a ischire is referentes de s’assòtziu, “pensamus chi siat prus pretzisu a donare antibiòticos che a is tzefalosporinas e meighinas pro curare sa salmonellosi e is infetziones de s’istentina”.

Intra de is àteras meighinas chi serbint ddoe sunt cussas pro illebiare su dolore, coaguladores, cotone, fascas e garzas, disinfetadores, tzerotos, flebos e solutzione fisiològica, cortisònicos, siringas, puntos istèriles, meighinas a frigadura pro brusiaduras e telos tèrmicos.

Sa faina in favore de sa populatzione interessada dae sa gherra faghet parte de cuddas cuncordadas dae s’Amministratzione comunale.

Acasàgiu pro is disterrados de s’Ucraina – Sa comunidade de Crabas est pronta pro acasagiare a prus de chentu disterrados chi si nche sunt fuidos dae sa gherra in Ucraina. S’Amministratzione comunale at comunicadu fintzas chi totu cussos chi sunt giai acasagende a carchi disterradu lòmpidu a s’ìsula nostra pro contu suo depent mandare a su Comune, a intro de 48 oras dae s’arribu de is òspites, una decraratzione cun s’indiritzu de sa domo posta a disponimentu e cun is generalidades de is persones chi acasàgiant e de cussas chi sunt acasagiadas, a manera chi sa màchina de is agiudos potzat mòvere, fintzas in sa carrera sanitària.

Balet semper sa possibilidade pro tzitadinos privados, assòtzios e istitutziones, de si candidare pro ofèrrere acasàgiu. In sa pàgina de su Comune faghet a agatare is mòdulos, chi bolent compilados e mandados a s’indiritzu e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o portados a manu a s’ufìtziu de su protocollo.

