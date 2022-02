Su Gazetinu, lunis 21 de freàrgiu de su 2022

Sa màrtzia de is milli pro defensare s’ispidale e is servìtzios sanitàrios – Una màrtzia sulena dae Ortueri, in provìntzia de Nùgoro, fintzas a Samugheo pro sarvare s’ispidale de Sòrgono. A sa faina, cuncordada dae su comitadu SOS sanidade Barbàgia-Mandrolisai e agiudada dae unos cantos Comunes e dae su Comitadu pro su diritu a sa salude de sa provìntzia de Aristanis, ddoe ant pigadu parte unas milli persones.

In prima filera ddoe fiant pipios meda de is iscolas de su territòriu. In medas ant pigadu parte a sa manifestatzione mustrende is istrisciones fatos dae is òspites de sa domo de pasu “Margherita Floris” de Samugheo. Is antzianos, sende chi non podiant èssere presentes pro s’edade e pro s’istadu de salude issoro, ant chertu comente si siat agiudare sa màrtzia a manera issoro. A prus de is istrisciones, ant registradu fintzas unu videumessàgiu chi est essidu custa coa de chida passada in is social network.

Intra de is chistiones, a prus de sa seguresa chi s’ispidale “Santu Camillu” abarret abertu e chi is servìtzios siant assegurados cun s’arribu de àteros mèigos noos, ddoe est fintzas s’afortigamentu de sa meighina de base, chi giai dae ora in sa Sardigna de mesu est in suferèntzia. S’apellu dd’ant fatu a sa Regione, a s’Assessoradu de sa Sanidade ghiadu dae Mario Nieddu e a sa Sienda sanitària.

In sa manifestatzione ant faeddadu fintzas is amministradores locales chi fiant presentes: is sìndigos de Samugheo e Àllai, Basilio Patta e Antonio Pili, a prus de su consigieri comunale de Ortueri Danilo Lampis.

Ant faeddadu fintzas Francesco Carta de su Comitadu pro sa salude de sa provìntzia de Aristanis e Franca Salvai de su Comitadu SOS sanidade Barbàgia-Mandrolisai.

Antoni Nàtziu Garau

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22