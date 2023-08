Su Gazetinu, lunis 21 de austu de su 2023

Is dies de istadiale passadas in mare sunt dies de recreu e de ispàssiu, pro pigare unu pagheddu de sole e pro fàghere su bàngiu in s’abba lìmpia de su mare nostru. Ma, a fitianu, dae is prajas arribant chèscias meda pro more de disservìtzios e de s’educatzione mala de is àteros.

Comente su chi acontesset in sa marina de Santeru, in ue ocannu puru nd’est torradu a essire a pìgiu unu problema betzu: su de is ombrellones e de is asciugamanos lassados in sa praja pro “sarvare” su postu.

E sunt medas is chèscias chi si sunt pesadas intra de is bagnantes de S’Arena Iscoada e de Sa Roca Tunda. Ònnia mangianu, difatis, in sa praja deserta, asciugamanos, cadiras e ombrellones sunt giai oru-oru de mare, in prima filera, prontos pro is bagnantes chi arribant tardu e chi nche resessent, aici, a agatare logu a pagu tretu dae s’abba.

In Putzu Idu is chi ingendrant istorbu non sunt is meres de is ombrellones, ma is automobilistas, chi lassant is màchinas a tortu e a traessu e impèigant a sa gente de passare. Is chi nde pagant is cunsighèntzias sunt is chi bivent in is domos de sa borgata: a bortas, is màchinas parchegiadas non permitint a is meres de is domos de ddoe intrare, pro ite ca is veturas sunt firmas a tupone in dae in antis de s’intrada.

Una famìllia, a pustis chi at tzerriadu a is Carabineris, chi ant postu una contraventzione, dd’at acasagiada un’àtera famìllia de bighinos e at dèpidu furriare a bidda, a sa prima domo, ca a sa domo de mare no faghiat a ddoe intrare.

In sa marina de Crabas puru sa situatzione de is parchègios faghet pesare calicuna chèscia: is prus inchietos sunt is residentes de Funtana Mèiga, chi pro more de is parchègios a ischina de pische tropu istrintos, depent passare in una caminera semper prus pitica, in ue non nche resessent a passare nemmancu is operadores ecològicos pro nche pigare s’àliga.

Ma me in is prajas de su Sinis ddoe acontessent fintzas àteras malafatias: s’àtera die s’est intèndida sa nova de àteras furas de arena dae sa praja de Is Arutas. Si nde sunt acatados is bagnantes etotu, chi ant tzerriadu a sa Politzia Munitzipale. E is turistas nd’ant buscadu una contraventzione bella e bastante salida!

Ma no semper si resesset a firmare is furas de arena, pro ite ca ocannu puru s’arena de Is Arutas dd’ant bida in bèndida in Internet. “Sa fura de arena dae is prajas de Is Arutas, Mari Ermi e Maimoni est a dolu mannu unu problema chi sighit in custa istajone puru: semus imbideados a ddu firmare in cale si siat manera”, narat si sìndigu de Crabas, Andrea Abis, chi est andadu a su Cumandu de is Carabineris de Crabas e at presentadu una denùntzia a sa Procura de sa Repùblica de Aristanis. “Su de bèndere s’arena de custas prajas in Internet pro fàghere dinari est una cosa diaveras mala a suportare”, narat su sìndigu.

Antoni Nàtziu Garau

