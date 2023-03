Su Gazetinu, lunis 20 de martzu de su 2023

Unu mangianu solianu piessignadu dae s’inclusione de dae s’ispàssiu pro unos chentu giogadoras e giogadores a botza cun disabilidade cognitivu-relatzionale chi dae onni furrungone de Sardigna sunt arribados a Aristanis pro sa penùrtima die de is campionados de sa Divisione de fùbalu paralìmpicu e isperimentale de sa Figc. Sàbadu passadu, me in is campos de su Tzentru de formatzione federale “Tino Carta” de Sa Rodia, ddoe ant giogadu oto partidas de fùbalu a sete, onniuna de dura de 30 minutos.

Ddoe fiant is meres de domo de is “Fenicotteri”, cun is duas formatziones de sa sotziedade “Una ragione in più”, ligada a su Tzentru de salude mentale de Aristanis. E, in prus, ddoe fiant sa Macumeresa, s’iscuadra “La Torre” de Carbònia, “Speedy Sport Onlus” d Durgali, s’Atlèticu Terranoa, Juve Luras e sa sotziedade “Ammentos” de Patiolla. Sa “Gioventù” de Assèmini e s’Asso Sulcis, imbetzes, fiant a riposu.

Sàbadu 29 de abrile, semper in Aristanis, ant a giogare is ùrtimas partidas de su de duos e de su de tres livellos regionales. Is iscuadras chi ant a bìnchere custos duos torneos ant a bolare a Toscana, a Coverciano, pro is finales natzionales, in programma sàbadu 20 e domìnigu 21 de maju, in su Tzentru isportivu de sa Figc, chi acasàgiat fintzas a is Asulos de Roberto Mancini.

Su fùbalu est de importu, tzertu, ma su progetu Dcps bolet abbiatzare fintzas àteros valores. Primu de totu bolet regalare un’iscuta de pasu e de presu a is pitzocheddos chi tenent disabilidades cognitivo-relatzionales, ddos bolet fàghere intèndere utilosos e parte de un’iscuadra prus manna. Pro issos est bellu a signare unu gol de importu, ma est fintzas prus bellu a fàghere un’assist a unu cumpàngiu.

Sàbadu is partidas de sa Divisione de fùbalu paralìmpicu e isperimentale ddas ant bidas su presidente de su Comitadu regionale Sardigna de sa Figc-Lnd, Gianni Cadoni, su responsàbile regionale de su progetu Dcps, Gian Piero Pinna, su delegadu provintziale de sa Figc, Manolo Costella, e s’assessore de s’Isport de su Comune de Aristanis, Antonio Franceschi.

Antoni Nàtziu Garau

