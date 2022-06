Su Gazetinu, lunis 20 de làmpadas de su 2022

S’istadiale batit sa fògora – S’istadiale intrat cras cun un’undada de fògora cun temperaduras chi ant a lòmpere a 40°. Segundu is previsiones de 3BMèteu nd’at a arribare un’unda de calore, cun temperaduras intra de 6 e 8 grados prus artas de sa mèdia de s’istasone.

In provìntzia de Aristanis puru s’àera at a èssere buddida che fogu. Si prevident puntas chi ant a propassare is 37°, 39° in Fordongianus, una de is biddas in ue sa fògora s’at a intèndere de prus. E mèrcuris at a èssere fintzas peus. Su termòmetru at a lòmpere a 40° unu pagheddu in ònnia logu in provìntzia de Aristanis. E in Fordongianus, Asuni, Bàini e in Simaghis nche at a artziare fintzas a 41°.

Sa colunnedda de mercùriu at a marcare intra de 36° e i 37° fintzas in is biddas prus artas de sa provìntzia: Neoneli, Santu Lussurzu e Làconi. Is temperaduras ant a ismenguare unu pagheddu giòbia, ma at a sighire a fàghere basca meda etotu. E, dae cras, movet fintzas s’allerta mèteu bogadu dae su Tzentru de Amparu tzivile regionale pro more de is temperaduras artas.

Covid, contributos a is traballadores autònomos – Sa Regione ghetat una manu de agiudu a is ditas e a is traballadores autònomos interessados dae sa crisi, ponende cambas a unu de is provedimentos pensados pro agiudare s’economia sarda. S’Assessoradu de su Traballu at publicadu s’Avisu pùblicu a isportellu pro dare un’indennidade una tantum pro s’ismèngua de su rèdditu sufrida dae is ditas e dae is sugetos traballadores autònomos, cun o sena de partida IVA, chi in su 2020 e in su 2021 ant traballadu prus pagu o ddis est bènnidu a mala bògia a si firmare pro more de sa crisi.

Sa domanda de indennidade telemàtica bolet presentada cun s’aplicatzione posta a disponimentu dae sa Regione Autònoma de Sardigna in su Sistema informadore de su Traballu e de sa Formatzione professionale chi s’agatat in s’indiritzu www.sardegnalavoro.it, cumentzende dae su 4 de trìulas.

Antoni Nàtziu Garau

