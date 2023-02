Su Gazetinu, lunis 20 de freàrgiu de su 2023

A pustis de duos annos de firmada pro more de sa pandemia de su Coronavirus, eris a merie in Aristanis s’est torrada a bìere sa Sartìllia, una de is curreras a caddu prus de importu de Itàlia. Sunt istados trèighi is isteddos inferchidos dae is cadderis chi ant curtu a totu fua in sa ruga de sa Sea de Santa Maria. Unu resurtadu bellu, ma no ispantosu cunforma a cuddos de is annos passados, cando is isteddos inferchidos propassaiant su nùmeru de binti. Ma in sa Sartìllia de eris ddoe fiat presente gente meda, unu pùblicu de record, comente iscòviant totu is parchègios de Aristanis prenos prenos de màchinas arribadas dae ònnia furrungone de Sardigna. Bellas meda is duas curreras de su cumponidore, Danilo Casula, chi at inferchidu s’isteddu siat cun s’ispada, siat cun s’istocu.

Delusione, imbetzes, pro sa currera de is parìllias, in sa ruga de Santu Sebastianu, chi s’est curta cando fiat agiomai iscurigadu e cun tropu pagas balentias arriscosas dae parte de is cadderis. Pro cussu, is ispetadores chi ant pagadu su billete pro si sètzere in is tribunas si sunt chesciados.

Comente si siat, is responsàbiles de su Grèmiu de is massajos, chi at cuncordadu sa Sartìllia de domìnigu, ant espressadu presu mannu pro comente totu est andada. Cras, martis, ant a cùrrere sa Sartìllia cuncordada dae su Grèmiu de is maistros de linna.

Oe, imbetzes, semper in Aristanis, protagonistas ant a èssere is pipios e is pitzocheddos de sa Sartilliedda, cuncordada dae sa Pro Loco de Aristanis. Ant a cùrrere cun is caddeddos de sa Jara, chirchende de aguallare is balentias de is cadderis prus mannos chi current sa Sartìllia.

E, in s’interis, non s’ant a fàghere prus totu is addòbios chi fiant in programma a costàgiu de sa Sartìllia. Dd’at istabilèssidu su Comune pro dare unu sinnale de corrutu pro sa tragèdia de Silì, in ue est morta una pitzochedda de trèighi annos, Chiara Carta, ochida a istocadas sàbadu a merie dae sa mama, chi a pustis at proadu a si ochìere a manos suas. Un’acontèssidu malu a crèere, chi at lassadu a totus a buca aberta, cumentzende dae sa comunidade de Silì e dae is cumpangeddas e cumpangeddos, dae is professores e dae sa dirigente de s’iscola de sa pitzochedda, s’Istitutu segundàriu de primu gradu de pratza de sa Majoria de Aristanis, chi a Crara dd’ant iscritu una lìtera chi tocat is cordas de su coro.

Antoni Nàtziu Garau

