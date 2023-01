Su Gazetinu, lunis 2 de ghennàrgiu de su 2023

In s’Unione de sos Comunes de Guiltzier at abertu s’isportellu linguìsticu sardu – In sa sea de s’Unione de sos Comunes de Guiltzier, in Ilartzi, at abertu s’isportellu linguìsticu sardu. Sa faina s’est pòdida incarrerare cun s’agiudu de sa Presidèntzia de su Consìgiu de sos Ministros e de sa Regione Sardigna (Assessoradu de s’Istrutzione pùblica), chi dd’ant finantziada gràtzias a sa L. 482/1999 e a sa L.R. 22/2018. Su servìtziu linguìsticu cheret abbiatzare s’impreu de sa limba sarda in ònnia logu (in famìllia, in iscola, in s’Amministratzione pùblica, in is assòtzios, e gasi sighende), megiorende in su matessi tempus sa cumpetèntzia linguìstica e de comunicatzione de sos faeddadores e s’alfabetizatzione issoro. “S’isportellu tenet sa punna de agiudare a sos tzitadinos chi cherent impreare sa limba sarda, in su faeddare o in s’iscritura, in sos raportos cun s’Amministratzione pùblica e est de agiudu a sas Amministratziones pro parare fronte in sa mègius manera a custu bisòngiu”, narat su presidente de s’Unione, Serafino Oppo. “Sos operadores de isportellu de sa Sotziedade Cooperativa L’ALTRA CULTURA sunt a disponimentu de sos amministradores e de su personale dipendente de sos entes, e – prus che totu – de sos tzitadinos, de sos istudiantes, de sos insegnantes, de sas bibliotecas comunales, de sos assòtzios culturales, isportivos, de recreu, e gasi sighende, pro cale si siat informu, aprofundamentu, duda, curiosidade chi pertocat sa limba sarda e s’impreu suo in sos raportos cun s’Amministratzione pùblica e in cale si siat logu, pro consulèntzias bibliogràficas, sitogràficas, ortogràficas e grammaticales in contu de su sardu, pro consulèntzias in sa carrera didàtica e in sa carrera giurìdicu-normadora”, sighit Serafino Oppo.

Su servìtziu at a abarrare abertu fintzas a su 30 de santandria de su 2023, ma sos operadores, si serbit e si presentat su bisòngiu, sunt a disponimentu pro si transire a sas biddas de s’Unione. Su progetu previdet s’abertura pro 15 oras a sa chida, in custas dies e cunforma a custos oràrios: su martis, su mèrcuris e sa giòbia, dae sas noe de mangianu a sas duas. In beranu s’at a cuncordare fintzas unu cursu de alfabetizatzione abertu a sa populatzione e una ghia pro connòschere mègius sos monumentos e sas bellesas de sas biddas de s’Unione.

In sas dies e in sos oràrios inditados faghet a chircare s’isportellu linguìsticu de persone (respetende sas règulas de cumportamentu pro parare fronte s’isparghidura de su virus SARS CoV-2), cun su telèfonu faghende su nùmeru 349/6025986 o mandende un’e-mail a s’indiritzu Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.