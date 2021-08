Su Gazetinu, lunis 2 de austu de su 2021

Fogu in Monteferru – Sunt torradas a cumentzare custu mangianu is fainas de bonìfica in Monteferru, pro transire s’arriscu chi su fogu mannu chi dae unas deghe dies amegat de brusiare millas e millas ètaros de padentes e pasturas torret a mòvere. Ddoe sunt traballende fintzas duos elicòteros, decollados dae is bases de Fenosu e Bosa.

Morte in Santa Justa – S’autopsia in su corpus de Ignazio Manca, s’òmine agatadu mortu in domo sua in Santa Justa, dd’ant a fàghere oe. Sa Procura de sa Repùblica de Aristanis at incarreradu un’iscrucullu pro omitzìdiu. Su Ris de is Carabineris de Casteddu at fatu una filera longa de averiguaduras iscientìficas in domo de Manca.

Aristanis, festa manna pro sa torrada de Stefano Oppo – Festa manna eris in Aristanis pro sa torrada de Stefano Oppo, su campione olimpiònicu chi at bintu sa medàllia de brunzu in Tokyo in su canotàgiu. Su sìndigu Andrea Lutzu cun sa fasca a tres colores, acumpangiadu dae s’assessora de s’Isport Maria Bonaria Zedda, est andadu a s’aeroportu a ddu retzire. Cando est lòmpidu a Aristanis, Oppo ddoe at agatadu dosinas e dosinas de persones, intra de custas totu sa cambarada de su Tzìrculu nàuticu de Aristanis, sotziedade in ue Stefano Oppo s’est pesadu a primìtzios de sa carriera isportiva sua. At retzidu fintzas is augùrios dae s’assessora regionale Anita Pili, in rapresentàntzia de sa Giunta regionale.

Antoni Nàtziu Garau

