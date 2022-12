Su Gazetinu, lunis 19 de nadale de su 2022

S’ògiu sardu binchet in sa proa de sa tastadura noa de sa de bintoto editziones de su Prèmiu Monteferru. Eris a mangianu in Sèneghe ddoe ant fatu sa tzerimònia de premiatzione, presentes is rapresentantes de su Comitadu organizadore, ghiadu dae sa Càmera de Cummèrtziu de Aristanis, e is rapresentantes de is siendas chi ddoe pigant parte.

Custas sunt is calidades de ògiu sardu premiadas. In sa Setzione Prentzadores Bio: primu postu pro s’ògiu Vantu Bio, de sa Prentza artesana Sandro Chisu, de Orosei. In sa setzione Bio su de tres postos est tocadu a s’ògiu Ispìritu Sardu de sa Sienda Masoni Becciu de Valentina Deidda, de Biddacidru. In sa Setzione Dop/Igp su de duos postos est tocadu a Evo Dop Costa de is olivàrios de sa Sotziedade cooperativa Olivicultores Badde de su Cedrinu, de Orosei, e su de tres postos pro Bio Dop Sardigna de sa Sienda agrìcula Fois Antonello, de S’Alighera. In sa Setzione Pluricultivar, su de tres postos dd’at otentu S’Ard Pluricultivar, de sa Sienda agrìcula Franco Ledda de Aristanis.

Mentovos e mentovos mannos a is calidades de ògiu de Sardigna – Mentovu mannu a sa Shelf life de su Prèmiu natzionale Monteferru pro s’ògiu Chinavu, de sa Sienda agrìcula Cicitu Puddu, de Ulìana. Custos, imbetzes, sunt is deghe mentovos assignados: S’Ard Semidana de sa Sienda agrìcula Franco Ledda, de Aristanis; Su Traditzionale, de s’Acadèmia oleària srl, de S’Alighera; Gran Riserva Giuseppe Fois, de is Eredes Giusppe Fois, Sotziedade agrìcula, de S’Alighera; Cuncordu, de sa Sienda Masoni Becciu de Valentina Deidda, de Biddacidru; S’Ard Semidana de sa Sienda agrìcula Franco Ledda, de Aristanis; Ollu, de sa Sienda agrìcula Rovelli, de Aristanis; Biològicu Frutadu, de sa Sienda agrìcula Fois Antonello, de S’Alighera; Masoni Becciu, de sa Sienda Masoni Becciu de Valentina Deidda, de Biddacidru; e Dop Sardigna Frutadu birde de s’Acadèmia Oleària srl, de S’Alighera.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.