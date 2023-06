Su Gazetinu, lunis 19 de làmpadas de su 2023

Cando s’istima pro sa natura benit a pare cun su bonucoro, nde naschet una faina bella a beru, pro totus. Un’esempru est sa mustra “Alas, Ogros, Coro”, chi at postu paris a binti fotògrafos de totu sa Sardigna cun una tarea a cumone: sa de bèndere is fotografias issoro pro agiudare su repartu de Oncoematologia de s’ispidale Microtzitèmicu de Casteddu e a is pipios chi ddoe sunt ricoverados.

Sa mustra itinerante in su mese de idas de ocannu passadu dd’aiant acasagiada in Arborea, Terraba e Marrùbiu, in ue is Amministratziones comunales aiant postu a disponimentu is locales pro ddoe mustrare is fotografias.

Is sugetos de is retratos fiant diferentes, ma totus teniant a cumone sa natura: intra de is prus agradèssidos ddoe sunt s’iscurigadòrgiu in sa Turre de Marceddì de Manuela Fa, is àbiles retratadas dae Matteo Faedda, su gatu areste de Daniele Lorrai, s’abba lìmpida de su mare de Cabu Ferro fotografada dae Marcello Chiodino e is pugiones de Santa Lughia retratadas dae Mauro Sanna.

A pustis de àteras duas tapas foras de provìntzia, in Nùgoro e in Seddori, sa mustra est lòmpida a s’acabbu de su mese de ghennàrgiu de ocannu a su Microtzitèmicu de Casteddu, giustu giustu pro s’annùntziu de importu: sa diretzione de s’ispidale in cussas dies aiat aprovadu su progetu de is fotògrafos de “Alas, Ogros, Coro”, est a nàrrere su bolu in sa cobertura de su palàtziu de is Super Eroes Acrobàticos de s’Assòtziu Sea.

In dae in antis de s’ispantu de una filera longa de curiosos chi ant prenu sa pratza de s’ispidale de bia de Jenner, is acròbatas ant boladu in dae in antis de is ventanas de s’ispidale faghende unu muntone de acrobatzias e allegrende aici a is pipios de sa Pediatria, chi ddos castiaiant a buca aberta.

Is organizadores, intrende s’istadiale, non si nde sunt ismentigados però de is pipios. Ponende àteru dinari, gianteris, sàbadu 17 de làmpadas, is malàidos de su repartu de Oncoematologia ant bisitadu su Sinis, sa 3A de Arborea e sa Turre de Marceddì, passende-nche una die mala a iscarèssere in mesu de sa natura.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.