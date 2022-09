Su Gazetinu, lunis 19 de cabudanni de su 2022

Sabarussa – Sabarussa afestat a Santu Sidoru Massaju. Chenàbura 23 de cabudanni at a tocare a is addòbios religiosos: a is chimbe e mesu de merie in sa cresiedda de is Gràtzias ddoe est in programma sa missa e sa prufessone solenne, acumpangiada dae su sonu de Tarcisio Cominu, dae is tratores, dae is cadderis e dae is sabarussesos cun sa bestimenta de su connotu.

Is addòbios tziviles imbetzes cumentzant sa die in antis, giòbia 22 de cabudanni, in su parcu de Santu Gregori Mannu. A is ses e mesu de merie ddoe ant a cuncordare giogos de istentu pro pipios, cun unu trenigheddu, una giostredda, giogos gonfiàbiles e tzùcaru filadu.

Dae is noe oras e mesu, a càbudu de chena, s’ispetàculu poèticu-musicale sardu, cun sa gara de cantu a chiterra.

Sa festa sighit chenàbura 23 de cabudanni. A is deghe de note s’ispetàculu musicale cun sa cambarada “Riff Raff”, tribute band ufitziale de is Ac/Dc e, dae mesunote, sa super disco dance cun su dj Sandro Murru.

Sa festa pro Santu Sidoru dda cuncordat su Comitadu de sa Leva ‘92.

Crabas – Apuntamentu musicale de importu giòbia chi benit, 22 de cabudanni, in Santu Giuanne de Sinis.

Postu a intro de sa rassigna musicale “Un’Ìsula de Mùsica 2022”, est in programma su cuntzertu de s’Orchestra e de su Coro de su Teatru Lìricu, ghiados dae Gianna Fratta, chi pro sa prima borta lompent a sa bidda oru oru de istàniu pro unu merie de mùsica dedicadu a Sinfonias, Intermesos e Coros bogados dae òperas nòdidas de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni.

Antoni Nàtziu Garau

