Su Gazetinu, lunis 18 de trìulas de su 2022

Undada noa de fògora in provìntzia de Aristanis e, a metade de chida, amus a connòschere temperaduras de 40 grados – Cumentzat una chida de basca meda in provìntzia de Aristanis puru. Difatis amegat de arribare a Sardigna un’antitziclone africanu ispantosu, chi at a imprassare mesu Europa. In s’ìsula nostra puru si previdet un’undada noa de fògora chi nche at a fàghere artziare sa colunnedda de mercùriu acanta de 40 grados.

Pro mèrcuris s’abetant temperaduras de 38° grados in Fordongianus e in Uras, is biddas prus bascosas de sa provìntzia, segundu is previsiones de 3B Mèteu.

In Aristanis sa colunnedda de mercùriu s’at a firmare a 36°, aici etotu comente in àteros logos meda de su territòriu provintziale.

Sa de ses undadas de basca de custa istajone est andende in custas oras cara a s’Itàlia, a pustis chi nd’at piscadu sa Penìsula ibèrica cun 45/46° in s’umbra, comente narat ilMeteo.it.

A custu antitziclone dd’ant postu a nòmine “Apocalisse 4800”, pro more de sa basca meda chi amegat de ingendrare fintzas in is artàrias mannas de monte.

In Itàlia, “Apocalisse 4800” s’at a istentare pro una simana chi, si andat bene, diat pòdere durare fintzas a metade de chida chi benit, ma est capatzu chi sa fògora manna potzat abarrare pro totu su mese de trìulas.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.