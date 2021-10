Su Gazetinu, lunis 18 de santugaine de su 2021

Mundiale de kite, sutzessu mannu pro Turri Manna – S’Open Water Challenge agabbat e Turri Manna saludat su Mundiale Formula Kite. Intra de is òmines at bintu su frantzesu Theo de Ramecourt, mentras intra de is fèminas at bintu s’americana Daniela Moroz. In su parcu de is òmines ddoe est fintzas unu pagheddu de Itàlia, cun su de tres postos bintu dae Riccardo Pianosi. Pro Turri Manna est istada una ventana internatzionale.

In defensa de su mèigu-sindacalista – A pustis de sa denùntzia de s’òrdine de is mèigos e de sa manifestatzione annuntziada pro su 25 de santugaine dae su Comitadu pro su deretu a sa salude, fintzas àteros bator assòtzios defensant a Giampiero Sulis, su mèigu de s’ispidale de Santu Martinu denuntziadu pro ite aiat signaladu, comente a responsàbile aziendale de su sindacadu Cimo, sa farta de trastos de amparu individuale in s’ispidale Delogu de Ilartzi. Is assòtzios Aniad, Tzitadinantziativa, Thalassatzione Onlus e Komunque donne ant bogadu unu documentu a s’aposta.

Arte cuntemporànea in Aristanis – In is locales de Pratza de is Boes abertos dae pagu tempus ddoe ant cuncordadu sa mustra “Fraigadores de isteddos”. Sa mustra faghet a dda bisitare fintzas a su 20 de martzu de ocannu chi benit. Si ddoe podent bìere unas chentu òperas de sete artistas internatzionales, chi ant seberadu comente a tema su de “s’isteddu”.

Antoni Nàtziu Garau

