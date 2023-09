Su Gazetinu, lunis 18 de cabudanni de su 2023

S’iscola e sa ratzionalizatzione – Sunt acanta de arribare una pariga de novas chi diant pòdere mudare su mundu de s’iscola sarda: cun sa normativa noa chi ant postu in sa Lege finantziària de su Guvernu de Roma, barantaduas iscolas de Sardigna diant pòdere pèrdere s’autonomia issoro pro more de s’ismèngua de is dirigèntzias.

Pro amministradores e pro sindacados est istadu che sa calada de unu lampu a aeras lìmpias e, pro cussu, sa Regione amegat de cuncordare una filera de addòbios pro seberare is istitutos chi si diant dèpere pònnere paris cun is àteros chi ant a mantènnere sa sea de su dirigente de iscola. In totu s’Ìsula is istudiantes sunt unos 182 mìgia: in provìntzia de Aristanis sunt 16.296, partzidos me in is 24 istitutos abertos.

Cun s’ismèngua prevìdida dae su Guvernu, is iscolas de sa provìntzia de Aristanis chi diant pòdere pèrdere su dirigente sunt tres: sa nova est arribada in un’addòbiu de sìndigos e sindacados chi ant fatu in sa sea de sa Provìntzia me in is dies passadas. Sa pregunta chi totus amegant de fàghere fiat: cales ant a èssere?

At proadu a rispòndere sa Gilda de is insegnantes de Aristanis, presente a s’addòbiu. “Segundu is lìnias ghia de sa Regione, chi ancoras sunt una brutacòpia de su documentu ufitziale, s’ismèngua diat pòdere pertocare is tzitades prus mannas”, at naradu Pino Ciulu, rapresentante de sa Gilda. “In antis ant a pigare a cunsideru is iscolas de is tzitades cun prus de 15.000 bividores, chi in sa provìntzia nostra bolet nàrrere sa tzitade de Aristanis isceti. A pustis ant a castiare is iscolas cun su nùmeru prus bassu de iscritos. Pro fàghere un’esempru, s’Istitutu cumprensivu de Ilartzi si diat pòdere pònnere paris cun su de Abbasanta. E aici nd’ant a essire a pìgiu is tres istitutos chi ant a pèrdere sa dirigèntzia”.

Is sìndigos de sa provìntzia, però, amegant de acutzare sa ferramenta, pro transire s’arriscu de pèrdere sa dirigèntzia de s’iscola. Intra de custos Massimiliano Sanna, sìndigu de Aristanis, tzitade chi diat pòdere pèrdere duos istitutos. “S’ispera est chi is primos inditos de su Pranu de ratzionalizatzione, chi diat pòdere portare a ammesare s’oferta iscolàstica nostra, ddos mudent”, at decraradu su sìndigu de sa tzitade de Lionora. “Si nono, semus prontos a defensare cun fortza e in ònnia logu is diritos de sa comunidade aristanesa”.

Antoni Nàtziu Garau

