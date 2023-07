Su Gazetinu, lunis 17 de trìulas de su 2023

Imparare a iscrìere e a lèghere sa limba sarda. Cun custa punna s’Unione de is Comunes de Parte Montis cuncordat unu cursu de alfabetizatzione in limba sarda, finantziadu dae sa Presidèntzia de su Consìgiu de is Ministros e dae sa Regione Autònoma de Sardigna. Sa faina faghet parte de su progetu “Parte Montis in limba sarda”, chi at a acabbare in su mese de onniasantu de ocannu.

Pensadu pro su personale dipendente de is Comunes de s’Unione, su cursu est abertu a sa partetzipatzione de totu is tzitadinos interessados, de maistros de iscola, cummertziantes, artesanos, assòtzios culturales, operadores de is logos de sa cultura, Pro Loco e de totu is chi impreant giai – o diant bòlere impreare – sa limba sarda in is fainas issoro de ònnia die e diant bòlere connòschere mègius is règulas grammaticales e is règulas de iscritura.

Su cursu s’at a incarrerare isceti si si ddoe allistant a su mancus 20 interessados, chi s’impignant a sighire a su mancus 21 oras de letzione de is 30 oras prevìdidas. Is letziones s’ant a fàghere me in is meses de trìulas, cabudanni e ledàmene, cun una firmada in su mese de austu. A s’acabada de su cursu is dischentes ant a retzire un’atestadu de frecuèntzia, chi balet a manera ufitziale in dae in antis de s’Amministratzione pùblica.

Sa domanda de allistadura bolet mandada a intro de lunis 24 de trìulas, compilende su mòdulu chi s’agatat in sa pàgina istitutzionale de s’Unione. Sa domanda si podet mandare a s’indiritzu de posta eletrònica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o cunsignare a manu a s’Unione de Parte Montis etotu su martis a mangianu, dae is oto a is duas, o sa giòbia a merie, dae is duas a is sete.

“Su cursu de formatzione est una faina de importu chi amus pensadu pro agiudare a is impiegados comunales e a totu is tzitadinos de is biddas de s’Unione a imparare a iscrìere e a lèghere sa limba sarda”, narat Moreno Atzei, presidente de s’Unione de Parte Montis. “Su sardu, difatis, mentras ddu chistionamus a manera bastante me in is fainas de ònnia die, no semus avesos a dd’iscrìere ne a ddu lèghere, no nde connoschimus is règulas ortogràficas e duncas nos naschent milli dudas pro is atzentos, pro is dòpias e aici sighende. Su cursu est unu servìtziu utilosu, pro sighire a impreare sa limba stòricu-identitària nostra in s’iscritura puru e non cando faeddamus isceti”.

Pro àteros informos faghet a bisitare sa pàgina istitutzionale de s’Unione in s’indiritzu https://www.unionecomunipartemontis.it/it/, o a mandare una e-mail a s’indiritzu Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o a telefonare a su nùmeru 349/6025986.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.