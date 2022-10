Su Gazetinu, lunis 17 de santugaine de su 2022

Regorta de cardulinu, serbit una lege – Cun s’arribu de s’istajone de sa regorta de cardulinu torrant a essire a pìgiu fintzas is chèscias in Sardigna e in provìntzia de Aristanis a manera particulare. Una pariga de dies a immoe s’est intesa sa denùntzia de su sìndigu de Iscanu Antoni Flore Motzo pro more de sa presèntzia de dosinas e dosinas de persones in is montes de sa bidda de Monteferru, chi a bortas ingendrat dannos a is terras in ue si faghet sa chirca. Eris imbetzes est intervènnidu su sìndigu de Santu Lussurzu Diego Loi. Fintzas in calidade de consigieri regionale, Loi at domandadu chi su Consìgiu regionale aprovet luegos sa lege pro regulare sa regorta de cardulinu in Sardigna. Sa proposta de lege n. 170, chi tenet a tìtulu pròpiu sa “Disciplina de sa regorta, amparu, avaloramentu e cummèrtziu de cardulinu epigeu chi naschet dae sese”, dd’ant giai aprovada in Cummissione.

“Non si podet pèrdere àteru tempus – at decraradu su sìndigu Loi – tocat a dare rispostas lestras e seguras a is tzitadinos in contu de custa chistione, chi interessat a manera particulare is biddas de monte. Serbit una disciplina crara pro transire s’arriscu chi nascant situatziones pagu bellas chi giai amegant de acontèssere in is sartos nostros e chi ponent in dificultade fintzas sa faina de is amministratziones comunales”.

“Sa Sardigna – at naradu ancoras Loi – est in ritardu mannu in su retzimentu de sa Lege-cuadru natzionale”.

A costàgiu de su sìndigu e consigieri regionale Diego Loi est essidu fintzas su cumpàngiu suo de cambarada, su consigieri regionale Antonio Piu: “Bisòngiat a normare una faina chi onni atòngiu si faghet sena de règula peruna”, at decraradu Piu. “Est de importu mannu a istabilèssere cando e comente si depet fàghere sa regorta, pro amparare prus che totu is genias diferentes de cardulinu, sa manera de sighire a bìvere in is ecosistemas naturales issoro, comente a parte chi non si podet remplasare”, agabbat Antonio Piu.

S’ispera est, duncas, chi su Consìgiu regionale pòngiat òrdine a lestru in custa matèria, chi arriscat de tramudare is sartos e is montes de Sardigna in unu paru de far west, faghende nàschere fintzas brigas perigulosas intra de meres e sartàrgios locales e istràngios.

Antoni Nàtziu Garau

