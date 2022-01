Su Gazetinu, lunis 17 de ghennàrgiu de su 2022

Fiera de s’artesania in Mòguru – In Mòguru s’Amministratzione comunale amegat de pensare a un’anteprima de beranu de sa Fiera de s’artesania artìstica de sa Sardigna.

In is meses passados si fiat faeddadu fintzas de una bidriera possìbile in sa simana de Paschighedda. A s’agabbu – a su mancus pro su 2021 – non s’est fatu nudda, ma su sèberu de dda cuncordare in antis de sa fiera, fintzas in su mese de maju, non diat èssere un’ispediente, antzis.

Ma ddoe at un’impèigu. In su salone de sa fiera in is meses imbenientes ddoe ant a fàghere traballos de megioru energèticu de su fràigu. Su cantieri, segundu su cronoprogramma, diat dèpere agabbare a intro de sa prima metade de làmpadas, ma s’Amministratzione comunale isperat, però, de nche renèssere a agabbare is traballos in antis.

Un’anteprima diat èssere sa mègius manera pro afestare s’istòria de sa Fiera, lòmpida in su 2021 a sa de sessanta editziones. Su bisu de s’assessore comunale mogoresu de s’Artesania, de su Cummèrtziu e de is Fainas produsidoras, Francesco Serrenti, est su de propònnere unas cantas dies de pre-Fiera pro sa festa de Santu Bernardinu de Siena, ricurrèntzia chi s’afestat su 20 de maju.

Mòguru diat regordare aici sa prima editzione de sa mustra, cuncordada prus de sessanta annos a immoe pròpiu in ocasione de sa festa de su patronu de sa bidda.

Ma non bastat. S’anteprima diat pòdere èssere un’oportunidade pro interessare a totu is artesanos de Mòguru. Ma ddoe diant pòdere pigare parte, comente si siat, fintzas artistas chi benint dae totu s’ìsula.

In s’interis si cumentzat a pensare fintzas a s’apuntamentu de s’istadiale. E si in su 2021 sa Fiera dd’aiant inaugurada s’ùrtima chida de su mese de trìulas e aiat serradu su 19 de cabudanni, pro ocannu sa punna de s’Assessoradu de s’Artesania, de su Cummèrtziu e de is Fainas produsidoras est sa de abèrrere sa mustra giai una chida in antis.

Antoni Nàtziu Garau

