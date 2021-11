Su Gazetinu, lunis 15 de onniasantu de su 2021

Campiones – Un’Atlèticu Apid Aristanis ispantosu at torradu a bìnchere su Campionadu italianu de pallacanestru pro pitzocos cun sìndrome de Down.

Is biancurujos ant propassadu in finale 29 a 23 s’Anthropos de Tzivitanova Marcas in su campu de su Pala Assobalneares de Òstia. A pustis de unu primu cuartu in ue fiant binchende is aversàrios, is aristanesos ghiados dae Mauro Dessì e dae su vitze Alessandro Pilloni sunt istados protagonistas de unu recùperu bellu a beru.

Pro s’iscuadra de sa setzione de Aristanis de s’Assòtziu italianu de is persones Down est sa de duas bìnchidas a tres colores a pustis de cudda de su 2019.

Duos annos a oe s’Atlèticu aiat bintu su primu tìtulu in finale contras de sa formatzione marchigiana etotu.

Su Campionadu italianu dd’at cuncordadu sa Fisdir, sa Federatzione italiana de is isport paralìmpicos de is intelletivos-relatzionales. Su de tres postos dd’at bìnchidu su Basket4ever de Fòrmia.

Cursu de sucursu pro pipios – Apuntamentu de non pèrdere in Narabuia pro totu is mamas e babbos, ma fintzas pro chie traballat cun is pipios. Sàbadu chi benit, 20 de onniasantu, est in programma una letzione de informu in contu de is tècnicas de istupamentu de is bias aèreas pediàtricas e de su sonnu seguru.

S’apuntamentu est a is deghe de mangianu, in su Tzentru polifuntzionale “Peppinu Pippia”.

Sa faina dda cuncordat su voluntàriu narabuiesu Francesco Camedda, paris cun sa Rughe Ruja de Aristanis. Dd’aiant annuntziada in is chidas passadas in ocasione de sa cunsigna a su sìndigu Gian Giuseppe Vargiu de unu defibrilladore, cuncordadu in sa pratza de su Comune e comporadu dae su giòvanu sucurridore a pustis de una regorta de dinari in is butegas de sa bidda e in lìnia.

Sa cabèntzia màssima permìtida est de 70 persones. Sa letzione est gratis de su totu e aberta a totus.

Non serbit a prenotare, ma tocat de àere su Lassapassare birde.

Antoni Nàtziu Garau

