Su Gazetinu, lunis 14 de onniasantu de su 2022

Ancoras una pariga de dies e in Aristanis puru at a fàghere a allùghere is termosifones. Su permissu, difatis, no at a mòvere dae cras, martis 15 de onniasantu, ma una chida a pustis, est a nàrrere dae martis 22.

Is inditos natzionales chi pertocant su funtzionamentu de is impiantos de callentamentu sunt mudados. Custu pro permìtere de isparanniare sa currente elètrica, cunsiderada sa crisi mundiale ingendrada pro more de sa gherra intra de Rùssia e Ucraina. Su decretu nou dd’aiat firmadu in su mese de santugaine su ministru betzu de su Tramudu ecològicu Roberto Cingolani.

Su de allùghere is termosifones una chida a pustis cunforma a sa data istabilèssida in is annos passados non diat dèpere ingendrare istorbos mannos in provìntzia de Aristanis. In is dies imbenientes, difatis, non si previdet un’ismèngua de is temperaduras, cun is màssimas in sa tzitade de Aristanis chi diant dèpere abarrare ancoras acanta a 20 grados. In sa coa de chida imbeniente, comente si siat, su termòmetru diat pòdere marcare carchi gradu in mancu.

Is impiantos de callentamentu tzentralizadu in is domos privadas e in is logos pùblicos (in iscolas e ufìtzios), duncas, s’ant a pòdere allùghere dae su 22 de onniasantu a su 23 de martzu, comente si previdet pro is zonas C. Pro sa fasca chi nde faghet parte sa provìntzia de Aristanis s’impiantu de callentamentu s’at a pòdere allùghere totu a su prus pro noe oras ònnia die.

Pro nàrrere sa beridade in unas cantas biddas de sa provìntzia is termosifones sunt giai allutos dae martis passadu. Ardaule, Cùglieri, Mragaxori, Neoneli, Nughedu Santa Itòria, Nureci, Arruinas, Samugheo, Santu Lussùrgiu, Iscanu, Sorradile e Ula sunt is biddas chi faghent parte de sa zona D, in ue is impiantos si podent allùghere pro ùndighi oras ònnia die, dae s’8 de onniasantu fintzas a su 7 de abrile.

Antoni Nàtziu Garau

