Su Gazetinu, Lunis 14 de làmpadas de su 2021

Arborea, ministru e vitze-ministru – Bìsita de su ministru de s’Agricultura Stefano Patuanelli e de sa vitze-ministra de s’Isvilupu econòmicu Alessandra Todde oe in Arborea. Ant a bisitare sa 3 A Latte Arborea, sa Coop de is produsidores e su Comune.

Prajas de su Sinis – Primu domìnigu eris cun is prajas de Crabas prenas de gente. Is bagnantes non si contaiant e ddoe fiant presentes dosinas e dosinas de camper. Problemas cun sa viabilidade: in is bias de terra chi portant a is localidades de mare agiomai non faghet a ddoe passare pro more ca sunt iscontzas meda.

Sienda produsidore a de arrosu premiada – Sa sienda Falchi de Aristanis dd’ant premiada cun sa pannuga de oro pro sa calidade de is produsimentos suos de arrosu. Est su reconnoschimentu prus de importu chi dant a livellu natzionale s’Ente pro s’arrosu e su Crea.

Bosa, màchinas betzas – Sa triva de automòbiles antigas “Baia delle Ninfe” est lòmpida fintzas a Bosa. Sa manifestatzione est mòvida dae S’Alighera e dd’at cuncordada s’Automobil club de Tàtari. Echipàgios meda sunt arribados dae continente.

Antoni Nàtziu Garau

—–

