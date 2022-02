Su Gazetinu, lunis 14 de freàrgiu de su 2022

Bisòngiat de amparare totu is limbas istòricu-identitàrias chi si faeddant in Sardigna pro su valore sotziale e culturale chi tenent. S’impreu giustu e codificadu in s’iscritura est una faina de importu pro s’identidade culturale e unu mezu pro fàghere sighire is valores, garantzia de s’esistèntzia e de sa sighidura de custa sienda culturale chi amus eredadu dae una grandu tzivilidade.

Ddu decrarat su presidente de sa Regione Christian Solinas, faeddende de is progetos pro s’istandardizatzione ortogràfica de su tataresu (nde faghent parte fintzas is dialetos de Portu Turre e de Istintinu), de su tabarchinu (de U Pàize e de Cadesédda) e de su gadduresu (chi nde faghent parte is dialetos de Casteddu Sardu e s’isulanu de Madalena). Sa punna est cussa de agatare unu còdighe ortogràficu chi balet in totu su territòriu de cumpetèntzia e chi ddu potzat impreare fintzas sa RAS pro iscrìere in totu is setores, dae cussu literàriu a cussu amministrativu, in iscola, in sa toponomàstica, a manera de nd’ismanniare sa visibilidade e sa presèntzia. S’impreu iscritu de totu is limbas de Sardigna at a èssere coerente, gràtzias a unu sistema de cunventziones gràficas pro tramudare in s’iscritura sa limba faeddada. Is entes chi ant gosadu de is finantziamentos sunt su Comune de Terranoa pro su gadduresu, su Comune de Tàtari pro su tataresu e su Comune de U Pàize pro su tabarchinu.

S’istandardizatzione ortogràfica previdit addòbios pùblicos pro cumpartzire su dibatu in contu de is propostas cun is tzitadinos de is cussòrgias interessadas, pro ddos informare in contu de s’istadu de avantzamentu de is progetos, favoressende e megiorende s’isparghidura, sa connoschèntzia e s’importu de s’isvilupu de is variedades linguìsticas, cun sa cussèntzia chi su gadduresu, su tataresu e su tabarchinu sunt una sienda linguìsticu-culturale de primore pro is populatziones chi ddos faeddant e pro totu sa Sardigna.

Antoni Nàtziu Garau

