Su Gazetinu, lunis 13 de martzu de su 2023

Faina in Aristanis pro fàghere addobiare is siendas chi oferint traballu e is disocupados in chirca de un’assuntzione – Me in sa faina OPP><DAY cuncordada dae Confcummèrtziu provintziale in custa coa de mese pro agiudare a is chi sunt in chirca de unu traballu e is impresas chi tenent bisòngiu de traballadores noos nd’ant a èssire a pìgiu chentu ocasiones de traballu. Est giai su de duos annos chi in tzitade cuncordant custu addòbiu. E s’ispera est manna meda, in unu territòriu che a su de sa provìntzia de Aristanis in ue is discocupados sunt medas, mentras is ocasiones de traballu sunt pagas. OPP><DAY est in programma pro su 29 de martzu in sa sea de sa Confcummèrtziu de Aristanis, in bia de Sebastiano Mele 7, dae is noe oras de mangianu a is ses de merie.

Is siendas interessadas a propònnere un’oportunidade de traballu depent presentare sa candidadura issoro a intro de mèrcuris 22 de martzu, mentras is traballadores dd’ant a pòdere fàghere a intro de lunis 27 de martzu. Ambos duos, siendas e traballadores, s’ant a dèpere allistare me in sa pàgina Internet de Confcummèrtziu dedicada a s’aposta a custa faina.

“A prus de is ofertas de traballu in su setore de su turismu e de su retzimentu pro s’istadiale imbeniente – duncas camerieris, pitzajolos, retzidores – si chircant fintzas impiegados e àteros traballadores in su campu de su cummèrtziu: amministrativos, cummissos, o figuras ispetzializadas comente a responsàbiles de su controllu de calidade; duncas siat laureados, siat diplomados”, at naradu su presidente de Confcummèrtziu Aristanis, Nando Faedda. “Sunt ocasiones de importu pro incarrerare unu caminu nou chi at a fàghere nàschere postos de traballu. E custu pro agiudare is siendas chi tenent dificultade a agatare su personale chi ddis serbit”, acabbat su presidente Faedda.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.