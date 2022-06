Su Gazetinu, lunis 13 de làmpadas de su 2022

Ogiastru millenàriu – A s’agabbu de su mese de martzu pariat mortu e non bogaiat sinnales de vida, s’ogiastru millenàriu de “Sa Tanca Manna” in Cùglieri, brusiadu dae is fogos chi in su mese de trìulas de ocannu passadu aiant degolliadu sa provìntzia de Aristanis e, a manera particulare, su Monteferru. Ma immoe s’ogiastru at torradu a pugionare, cun annoaduras prus longas de 40 tzentìmetros, comente at tzertificadu su diretore de s’Ortu botànicu de s’Universidade de Casteddu, Gianluigi Bacchetta, chi in s’istadiale passadu aiat pòdidu istudiare su dannu mannu chi sa mata aiat tentu dae su fogu.

Is immàgines de custu esempru de archeologia botànica, cun unu truncu de 10 metros de tzircunferèntzia brusiadu dae su fogu, dd’aiant furriadu a èssere unu de is sinnos de sa tragèdia, prus che totu ambientale, chi cussa parte de sa Sardigna aiat connotu in s’istadiale passadu. Su fogu, mòvidu su 24 de trìulas, aiat sighidu a brusiare suta de sa terra pro a su mancus duas dies, interessende is raighinas de sa mata, cun s’arriscu de ochìere de su totu sa cotzina. Una timoria chi, a primìtzios de beranu, pariat cosa bera. E immoe, imbetzes, sa nova bella de is annoaduras.

Is interventos pro favorèssere s’abbiatzamentu de s’ogiastru si sunt fatos in totu s’atòngiu e s’ierru passados e sunt serbidos. Is annoaduras non sunt essidas in antis – narat Bacchetta – pro ite ca in s’atòngiu passadu at pròidu pagu, mentras in s’ierru at fatu dies tropu fritas e curtzas, chi no ant favorèssidu s’abbiatzamentu de sa mata. Ma is cunditziones de favore si sunt connotas in custu beranu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.