Su Gazetinu, lunis 13 de freàrgiu de su 2023

In provìntzia de Aristanis puru su Carrasegare s’abbiatzat: intra de isfiladas de màscheras, frituras durches e rituales de su connotu, custa chida s’afestat in allegria sa simana prus ispassiosa de s’annu.

In Nurachi su 16 de freàrgiu, Giòbia de Lardajolu, totu sa bidda at a èssere in festa, chi at a cumentzare a is tres de merie in pratza de crèsia; a pustis ddoe at a àere baddos sardos e durches de su connotu nurachesu, cun binu bonu e garnatza pro totus. Sàbadu 18 su Carrasegare at a acabbare cun s’isfilada de is carros allegòricos peri is rugas de sa bidda.

In Crabas dòpiu apuntamentu in pratza de Don Sturzo giòbia 16 de freàrgiu: a is deghe de mangianu est in programma s’isfilada de is pipios incarotados, mentras pro is tres de merie ant cuncordadu una festa in costùmene pro totus.

Semper giòbia 16 de freàrgiu, “Giògia de Carrasegare”, a is deghe de mangianu, in Bosa, in Bia de Giovanni XXIII, sighit su Carrasegare bosincu cun s’isfilada de is màscheras e de is carros. Sàbadu 18 at a tocare a s’enogastronomia in is bias de sa bidda cun “Cantinas in màschera”, cun una tastadura de màndigos e cosa de bufare in programma a is ses de merie. Domìnigu 19 de freàrgiu, a is tres de merie, at a tocare a “Unu frùmene de màscheras: Mascheratemo”, un’isfilada a barca in su frùmene, cun sa “Regata de sos sòtzios”. Semper in custa coa de chida si podet isfrutare s’ocasione de bolare a subra de su Temo cun “Zipline in màschera”.

In Aristanis, giòbia 16 de freàrgiu, s’at a pòdere torrare a bìere s’isfilada de is ludotecas: is pipios incarotados ant a mòvere dae is giardinos de arborada de sa Repùblica. A merie, semper giòbia, apuntamentu cun sa tzipulada cuncordada dae sa Pro Loco. Chenàbura 17, imbetzes, apuntamentu torra in Aristanis, in su Tzentru cummertziale “Porta Nuova”, cun is tzìpulas preparadas dae sa Pro Loco de Narabuia, mentras sàbadu 18 s’apuntamentu est cun “Unu sàbadu in màschera”, una festa in costùmene dedicada a is pipios.

Antoni Nàtziu Garau

