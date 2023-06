Su Gazetinu, lunis 12 de làmpadas de su 2023

Su contu de Giuanni – Sa vida de ònnia die de unu disàbile non semper est fata de barrancos chi non faghet a propassare, francu cando benit a pare cun sa burocratzia. Un’esempru? Su contu de Giuanni, unu nùmene de imbentu de unu pipiu de Silì. Unu contu chi in custas ùrtimas chidas at cummòvidu a totus e chi meressent un’atentu particulare dae parte de totus.

Sete annos, dischente bravu in iscola, resurtados bonos in sa pràtica de su karatè, mancari tèngiat una disabilidade neurològica ingendrada dae un’ìteru trascuradu cando fiat nàschidu. Soddisfatziones meda, duncas, ma in custa simana in su chelu suo s’est incarada una nue: sa ludoteca non ddu podet ammìtere sena de un’educadore, chi dd’at a dèpere pagare sa famìllia, chi non si podet fàghere càrrigu, però, de custa ispesa.

Custu est su chi at fatu a ischire s’Ufìtziu pro is servìtzios sotziales de su Comune de Aristanis: un’e-mail chi nche at fatu abarrare male a sa mama de Giuanni, chi at portadu sa testimonia sua a unos cantos òrganos de informu.

Su contu de Giuanni est sìmile a cussu de famìllias meda chi depent parare fronte a is ispesas de ònnia die: un’istipèndiu isceti, duos fìgios ambos duos cun disabilidade e unos cantos servìtzios negados pro more de unu barrancu burocràticu. Unu barrancu chi si diat dèpere propassare. Fintzas su regulamentu de is Tzentros sotziales narat chi “sa punna de su servìtziu est su istare bene de totus, sa de ismenguare is situatziones de istorbu e de emarginatzione sotziale, sa de favorèssere su bènnere a pare de is tzitadinos, sa de prevènnere sa nàschida de fenòmenos de emarginatzione, sa de ofèrrere agiudu pro s’imparòngiu in iscola, sa de afortigare e ispàrghere su sentidu tzìvicu”.

Movende dae custas chistiones e denuntziende su fatu chi is pipios disàbiles non si podent serbire de is servìtzios de sa ludoteca sena de un’educadore, su grupu de minoria de su Consìgiu comunale de Aristanis at domandadu de agatare unu remèdiu pro custa chistione. Una domanda agiudada dae totu s’opinione pùblica, chi est de acòrdiu, e sunt medas giai is chi ant mustradu su bonucoro issoro agiudende a su pipiu e a sa famìllia sua.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.