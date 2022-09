Su Gazetinu, lunis 12 de cabudanni de su 2022

In custa coa de chida sunt arribados àteros duos sutzessos mannos pro s’isport aristanesu. Su primu est sa medàllia internatzionale pro Jhonatam Maullu. In Pescara s’iscudidore de ferrudu de sa Dinamica Sardigna at bintu sa medàllia de prata in is Campionados nòdidos de su Mediterràneu Under 23.

S’atleta de bintunu annos, allenadu dae su tècnicu Mauro Gabbrielli, nche at iscutu su ferrudu a 70,39 metros. Isceti su frantzesu Teuraiterai Tupaia nche dd’at ispòndidu prus a tesu, lompende fintzas a 73,53 metros.

In su mese de làmpadas Maullu aiat otentu una medàllia de brunzu in is Assolutos natzionales de Rieti.

In su windsurf imbetzes at bintu Nicolò Spanu, chi in Casteddu s’est laureadu campione italianu a sa sola in s’islalom in is ispetzialidades pinna e foil.

Sa manifestatzione dd’at cuncordada su Windsurfing Club Casteddu, cun s’amparu de sa Fiv e de s’Assòtziu Italianu Classes Windsurf.

Su giòvanu aristanesu at bintu in tres proas de bator chi pertocaiant su foil e s’at balangiadu su tìtulu de campione.

Ma Spanu at bintu fintzas una de is duas proas fatas cun sa pinna e duncas s’at pigadu cussu prèmiu puru. A s’atleta de sa Windacademy Sardinia in s’abba dd’allenat su babbu Matteo Spanu, mentras foras dae s’abba ddu consìgiat Daniele Concas.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.