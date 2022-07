Su Gazetinu, lunis 11 de trìulas de su 2022

Is chentu annos de su tzìnema in Aristanis – Dae sa prima projetzione in Aristanis in una sala de tzìnema, s’Ideal, s’8 de trìulas de su 1922, fintzas a sa multisala Ariston. Un’istòria chi durat dae chentu annos, cun tres generatziones de sa famìllia Ibba comente a protagonistas.

Un’anniversàriu ispetziale, afestadu in is dies passadas in s’Ariston cun una festa e tres projetziones seberadas pro su significu mannu chi tenent: “Ennio”, “Banditi a Orgosolo” e “Cainà – L’isola e il continente”.

Sa prima pàgina de custu contu dd’aiat iscrita su cummertziante Gio Maria Ibba. In su 1922 dd’aiat abertu issu s’Ideal, unu tzìnema chi si nde dd’aiat papadu unu fogu in su 1940. S’Ideal aiat connotu is annos prus malos de su fascismu e ddi fiat tocadu fintzas a mudare su nòmine, furriende-si a l’Ideale, pro ite ca in cussa simana su regime non suportaiat is nòmines furisteris.

Sa famìllia Ibba at contivigiadu in su cùrrere de su tempus unos cantos tzìnemas. S’ùrtimu est s’Ariston, abertu in is annos Sessanta dae su fìgiu de Gio Maria, Salvatore Ibba, abogadu nòdidu, mortu in su mese de ghennàrgiu de su 2021 a edade de 99 annos.

Oe si nde incurant is fìgios Gianfranco e Carlo, prontos a iscummìtere ancoras in sa multisala aristanesa.

In su mese de cabudanni at a abèrrere una mustra cun fotografias e documentos chi ant a contare de custu biàgiu longu chentu annos. Dd’at a acasagiare su teatru istòricu Santu Martinu, chi in s’antigòriu est istadu fintzas unu tzìnema. In s’Ariston, imbetzes, ant a cuncordare una rassigna tzinematogràfica a intrada gratis cun deghe filmis, unu ònnia deghe annos de vida de su tzìnema.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.