Su Gazetinu, lunis 11 de cabudanni de su 2023

Crònacas dae is prajas – S’istadiale est acanta de acabbare, ma sunt medas ancoras is sardos e is turistas chi nche passant custas dies bellas de cabudanni in mare pro si leare unu pagheddu de sole e pro fàghere su bàngiu.

A bortas, però, acontesset chi is oras passadas in is prajas no siat oras de pasu e de ispàssiu. Un’esempru est sa prajedda acanta de s’arcu de s’Architu, in sa marina de Cùglieri, chi in custu istadiale si nd’est chistionadu meda pro more de sa tìrria intra de Comune e Guàrdia de Costera contras de is bagnantes sena de règulas.

S’intrada a sa praja, difatis, est proibidu dae su 2009 pro more de su fatu chi dae sa costera de rocas chi s’agatat a subra de sa prajedda fatu-fatu nde ruet carchi pedra manna, ma is amantiosos de cussu logu non bolent renuntziare a una die passada in cussu tretu de mare, a pagos metros dae s’arcu.

E, mancari s’11 de austu siant intervènnidos sa Forestale e is agentes de sa Politzia locale pro nche fàghere retirare ombrellones, asciugamanos e sa gente chi ddoe fiat, mancari una pariga de dies a pustis nde siant isderrocadas àteras pedras dae sa costera, sunt medas ancoras is chi sighint a abitare sa praja, ponende in arriscu sa seguresa issoro e frighende-si-nde de is proibimentos.

Dae Putzu Idu puru lompet carchi esempru de gente maleducada: comente sinnalant is chi ddoe bivent, sa borgata bortas meda est prena de àliga, chi oramai faghet parte de su panorama de cussos logos.

E si is chi abitant cussas prajas non si-nche portant in fatu s’àliga chi produent, àteros nde furant còrgios de còtzula dae is costeras sardas: un’esempru est su chi est acontèssidu su 31 de austu, cun duos turistas tedescos chi ddos ant sinnalados a sa Guàrdia de Finàntzia.

Custos duos, in una passigiada chi ant fatu in su Poetu, nche ant pigadu unu chiligheddu de pedra e còrgiu de còtzula, a intro de bussas cuadas su tascapane chi portaiant.

E no est sa prima borta: in custa ùrtima simana sunt acontèssidas unas cantas sinnalatziones de furas de arena, pedra e àteras cosas dae is prajas de Sardigna, iscobertas in sa mòvida de is vacantzieris dae is portos de Terranoa e Portu Turre.

Antoni Nàtziu Garau

