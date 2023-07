Su Gazetinu, lunis 10 de trìulas de su 2023

Basca manna, is consìgios de s’Amparu tzivile – Pro more de sa basca manna chi in custas dies amegat de pertocare sa Sardigna, s’Amparu tzivile me in is dies passadas at bogadu un’allarme: pro totu sa die de oe si prevident temperaduras artas meda, chi ant a propassare 37 grados, cun puntas de 42 me in is cussòrgias sardas de a intro.

S’Amparu tzivile frunit fintzas unos cantos consìgios pro parare fronte bene a custas undadas de calore. Difatis, regordat: de no essire in is oras prus bascosas, intra de mesudie e is ses de merie, prus che totu si unu est una persone in arriscu; de non papare meda e de papare fruta, bufende fatu-fatu abba e evitende alcol e cafeina; de si pònnere bestimenta lèbia e in colore craru, mègius si est de cotone e, comente si siat, de roba non sintètica.

A is malàidos si cunsìgiat de no si bestire tropu, pro transire s’arriscu de pigare carchi corpu de calore. Pro bìnchere sa basca manna cumbenit a si nde abarrare in domo, ponende tendas me in is ventanas o serrende is persianas, pro s’aprigare dae su sole forte.

Carchi àteru consìgiu ddu frunit su Ministèriu de sa Salude. Cumentzende dae s’àera cunditzionada, chi nos agradat meda: bolet impreada cun atentu mannu, sena de dda pònnere a temperaduras tropu bassas. A parre de su Ministèriu, difatis, non si diat dèpere programmare a suta de 25 grados.

Fintzas sa climatizatzione de is veturas non diat dèpere èssere a suta de 5 grados de sa temperadura de foras. In prus, bisòngiat de abèrrere is finestrinos in antis de ònnia biàgiu. Si cumprendet chi, in màchina, non si podent lassare criaduras, pipios o animales, nemmancu pro un’iscutighedda. Is buchigheddas de areatzione non bolent abertas cara a is passigeris, si cunsìgiat de non biagiare in is oras prus bascosas e de portare semper in màchina un’ampudda de abba frisca.

Non nos podimus ismentigare de is amigos nostros a bator pees: depent tènnere a disponimentu semper abba frisca, in s’umbra, aici etotu comente depent abarrare in s’umbra fintzas is animales, chi non depent connòschere diferèntzias de temperadura tropu artas nen depent intrare a logos in ue ddoe est s’àera cunditzionada tropu forte.

Antoni Nàtziu Garau

