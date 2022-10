Su Gazetinu, lunis 10 de santugaine de su 2022

“Unu resurtadu chi at propassadu su chi si pensaiat a primìtzios”. Custos sunt is faeddos de su presidente de sa Fundatzione Sardigna Ìsula de su Romànicu, Antonello Figus, chi at fatu un’analizu de is “Dies de su Romànicu”. Custa faina at permìtidu de contare prus de ses mìgia bisitadores in is 52 crèsias abertas chi si podiant bisitare gratis in is tres coas de chida de sa manifestatzione.

In provìntzia de Aristanis ant abertu is crèsias de Bosa (Santu Pedru Extramuros), Crabas (Santu Giuanne de Sinis), Mòguru (Nostra Sennora de su Cramu), Santa Justa (sa Basìlica de Santa Justa), Simaghis (Santu Diadoru), Sabarussa (Santu Gregori Mannu), Fordongianus (Santu Lussùrgiu), Bonàrcadu (Santa Maria), Ilartzi (Santu Pedru de Tzuri e Santu Prameri), Ollasta (Santu Marcu), Aristanis (Oratòriu de is Ànimas de Màssama), Santu Lussurzu (Santu Lenardu de Siete Fuentes) e Zrofolliu (Santu Giuanne Batista).

Su bilàntziu, duncas, est bellu e, comente at naradu su presidente Figus, “totu custu s’est pòdidu fàghere gràtzias a sa collaboratzione intra de s’assòtziu Sardigna Ìsula de su Romànicu, is sìndigos, is prèides, is funtzionàrios de is Comunes, is voluntàrios, is sotziedades e is cooperativas chi contivìgiant custos monumentos, is comunidades, chi ant permìtidu de pònnere in bidrera e de fàghere a connòschere s’iscusòrgiu de monumentos de su Romànicu in Sardigna e de cumpartzire custas prendas cun totu is bisitadores chi si nde ant chertu gosare sa bellesa”.

Pro sa resèssida bella de sa manifestatzione ddoe ant traballadu in totu 100 voluntàrios intra de espertos, professores e amantiosos de sa matèria. Medas fiant giòvanos e dischentes de iscola.

“Sa prima editzione est su cumentzu de un’àndala chi, cun su cùrrere de su tempus, at a afortigare custu addòbiu de importu”, at atzuntu Antonello Figus.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.