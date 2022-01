Su Gazetinu, lunis 10 de ghennàrgiu de su 2022

Impestos in crèschida, serradas unas cantas iscolas – Sighint a crèschere ancoras is impestos de Coronavirus, una situatzione de emergèntzia chi at portadu a unos cantos sìndigos a serrare is iscolas pro una chida. In provìntzia de Aristanis est acontèssidu in Crabas e in Milis, in ue is istudiantes ant a torrare a iscola lunis de chida chi benit.

Su bulletinu regionale bogadu eris at cunfirmadu 829 impestos noos e, de custos, 131 in provìntzia de Aristanis isceti. Si sunt contados fintzas duos mortos in provìntzia de Casteddu.

In Sardigna is malàidos ricoverados in repartos de terapia intensiva sunt 25, cussos ricoverados in àrea mèiga sunt imbetzes 191.

In Aristanis in is ùrtimas 24 oras ant iscobertu àteras 42 positividades e 2 sanamentos dae sa Covid-19.

Àteros impestos ddos ant signalados in custa coa de chida in unas cantas biddas de su Campidanu de Terraba. In Uras su nùmeru de is positivos nch’est artziadu dae 9 a 18. Sàbadu passadu s’Ats at fatu a ischire de 23 impestos noos in Terraba, in ue is positivos sunt arribados a 50.

Is positivos noos iscobertos in Arcidanu sunt duos e, duncas, in totu sunt chimbe.

in Arborea is positivos a su tampone molecolare sunt imbetzes 22. Ma in sa bidda resurtant fintzas unas cantas positividades a su test lestru.

Atentu mannu in Bosa, in ue su nùmeru de is positivos est lòmpidu a 250. Pro nemos però ddoe at istadu bisòngiu de su ricòveru in s’ispidale.

Torrende a is iscolas, su sìndigu Andrea Lutzu at detzìdidu de no incarrerare sa Dad. Su primu tzitadinu de Aristanis at leadu custu determinu a pustis de su resurtadu de is averiguaduras fatas a 2.300 istudiantes de Aristanis e de is biddas acanta. In 50 sunt resurtados positivos a su test lestru.

In su tzentru de Terraba, abertu in sa coa de chida pro is averiguaduras in sa populatzione de is iscolas, isceti 18 tampones antigènicos ant dadu resurtadu positivu de is 921 fatos.

Antoni Nàtziu Garau

