Su Gazetinu, lunis 1 de austu de su 2022

In Samugheo aberit “Tessìngiu”, sa bidriera de s’artesanadu sardu – Su sìndigu de Samugheo Basilio Patta at segadu su nastru de inauguratzione de sa de 55 editziones de sa Mustra de s’artesanadu sardu, Tessìngiu. Una tzerimònia curtza, cun a costàgiu su vitze-sìndigu e assessore de is Fainas produsidoras, Luigi Todde, s’assessora de sa cultura, Elisabetta Sanna, e su diretore artìsticu, Baingio Cuccu, a prus de totu is artesanos. Pro s’abertura de sa mustra ddoe aiat gente meda, fintzas turistas, unos cantos lòmpidos dae sa Tzina.

Arte, connotu ma fintzas isperimentatzione. Custos sunt is ingredientes prus de importu de Tessìngiu, acasagiada in is fàbbricos de sa Cantina sotziale betza. Sa mustra at a abarrare aberta fintzas a su 21 de austu, mentras fintzas a su 28 de austu at a fàghere a bisitare sa mustra “Designers – Ideas e progetos pro s’artesanadu sardu”, acasagiada dae su 4 de su mese de làmpadas in is locales de su MURATS, su museu ùnicu regionale de s’arte sarda de su tessìngiu.

In “Tessìngiu” s’ant a pòdere apretziare e comporare is traballos de unos 60 artesanos, seberados intra de is mègius creadores de s’ìsula, cun su cuncordu nou chi s’agatat in su fàbbricu istòricu de sa Cantina sotziale, torradu a acontzare giai dae unos cantos annos. In custos locales si podet bìere e ascurtare unu contu de is traballos fatos a manu chi ponet paris a is maistros de su tessìngiu e de su bidru, de sa linna e de sa pedde, de sa tzeràmica e de su ferru, de sa pedra e de s’oro, de s’ortigu e de su ràmene. Ma sa mustra de s’artesanadu de Sardigna ocannu dd’arrichit una filera de addòbios e fainas culturales a inghìriu a inghìriu, chi ant a permìtere de connòschere mègius sa bidda de Samugheo, furriende-ddu a unu logu chi – paris cun totu is bellesas de su paesàgiu, archeològicas, enogastronòmicas e – prus a mannu – culturales chi oferit, su turista non si nde podet istare de ddu bisitare. Un’apuntamentu de non pèrdere, duncas, in custu istadiale bascosu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.