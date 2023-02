Su Gazetinu, giòbia 9 de freàrgiu de su 2023

In su portale web de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda ant publicadu su bandu de su cuncursu de prosa in limba sarda intituladu a Màuru Deledda.

A prus de sa Sotziedade de sa Limba Sarda ghiada dae Diegu Corràine, de su comitadu organizadore nde faghent parte sa famìllia e is amigos de Màuru Deledda e sa domo de imprenta Papiros.

Nàschidu in Pasada, chi dd’at dedicadu un’auditorium, Màuru Deledda est istadu un’artista e intelletuale de importu de su de XX sèculos. In su 1979 aiat fatu nàschere su “Prèmiu Casteddu de sa Fae”.

In su cuncursu chi portat su nùmene suo si podent presentare romanzos non publicados. Una giuria formada dae chimbe espertos de limba sarda at a cunsiderare e premiare s’iscritu mègius.

A su binchidore dd’ant a publicare su romanzu. Sa domo de imprenta Papiros at a èssere sa mere de is diritos literàrios pro tres annos dae sa data de publicatzione. A s’iscritore dd’ant a tocare trinta còpias de su libru e su diploma de su cuncursu “Màuru Deledda”.

S’òpera at a dèpere respetare is normas linguìsticas prevìdidas dae sa delìbera de Giunta regionale nùmeru 16/14 de su 18 de abrile de su 2006 connotas comente a “Limba Sarda Comuna” (LSC).

Publicadu chi siat, su romanzu dd’ant a presentare in Nùgoro su 18 de abrile e, a pustis, in sa bidda in ue est nàschidu su binchidore.

Pro pigare parte a su cuncursu tocat a mandare còpia de s’òpera non publicada a sa segreteria de su cuncursu de prosa in sardu “Màuru Deledda”, in sa Sotziedade pro sa Limba Sarda, bia de Dante Alighieri n. 19, 08100 Nùgoro, e una còpia cun sa posta eletrònica a s’indiritzu Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Ant a pòdere pigare parte a su cuncursu isceti is romanzos chi ant a arribare a sa segreteria a intro de 15 de martzu.

Pro ònnia romanzu lòmpidu, is giurados ant a espressare unu giudìtziu dae 0 a 10, pighende a cunsideru sa calidade de su lèssicu, sa giustesa de s’iscritu e s’originalidade de su contu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.