Su Gazetinu, giòbia 8 de làmpadas de su 2023

Su tzentru intermodale – Est unu contu de burocratzia e de ritardos su de su Tzentru intermodale de Aristanis, in bia de Ilartzi, a palas de s’istatzione de is trenos, chi diat dèpere rivolutzionare totu su sistema de is trasportos in Aristanis, mudende sa vida e is costumàntzias de millas e millas istudiantes e traballadores chi ònnia die lompent a Aristanis pro istùdiu o pro traballu.

S’inauguratzione dd’ant fata su 6 de làmpadas passadu, ma a palas de sa progetatzione e de su fràigu suo ddoe est unu contu longu e turmentadu. Totu fiat cumentzadu bìndighi annos a oe cun su progetu chi fiat nàschidu dae un’acòrdiu pro s’istùdiu de fatibilidade firmadu dae sa Regione, sa Provìntzia e su Comune de Aristanis.

In su 2010 su Comune de Aristanis dd’aiat postu in s’istrategia sua pro s’isvilupu e sa mobilidade e, pro cussu, su Tzentru aiat otentu dae sa Regione unu finantziamentu de unos 12 milliones de èuros. In su 2014 aiant seberadu sa Provìntzia comente a istatzione apaltadora, chi però aiat incarrigadu su Comune in su 2016. Sa tabella de màrtzia previdiat tempos prus lestros, cun su progetu chi boliat presentadu a intro de su mese de maju de su 2017, s’agiudicatzione de s’apaltu a intro de ghennàrgiu de su 2018 e s’acabbu de is traballos in su 2020, pro sarvare su finantziamentu otentu, chi però in s’interis fiat ismenguadu fintzas a 4 milliones.

Ma, comente acontesset a fitianu in totu is amministratzione pùblicas, s’agiudicatzione de is traballos dd’aiant fata in su mese de abrile de su 2019. Pro more de una firmada pro transire àteros impiantos e servìtzios chi istorbaiant, is traballos pro fraigare su Tzentru intermodale fiant torrados a cumentzare in su 2022.

Ma in su 2023 si presentat un’àtera dificultade: su ponte de sa ferrovia de Chririgheddu, in bia de Marroccu, pariat tropu bassu pro permìtere a is postales de s’Arst de ddoe passare a suta. Averiguadu chi s’artària de su ponte permitiat a is postales de ddoe passare, semus lòmpidos a s’inauguratzione de su 6 de làmpadas. Mancari su Tzentru immoe siat fatu e dd’apant giai abertu, abarrat un’ùrtimu barrancu de propassare: su tramudu de sa s’istatzione de s’Arst dae bia de Casteddu a bia de Ilartzi. Non ddoe at una data segura, ma dae su Comune faghent a ischire chi s’at a fàghere a intro de su mese de trìulas.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.