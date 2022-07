Su Gazetinu, giòbia 7 de trìulas de su 2022

Fàuna areste – Fintzas is coltivadores chi non ddu faghent de professione ant a pòdere otènnere indennizos pro is dannos ingendrados dae sa fàuna areste. Dd’at fatu a ischire s’assessore regionale de sa Defensa de s’Ambiente, Gianni Lampis, chi at naradu de àere dadu inditos in contu de custu a is Provìntzias, chi in su 2006 ddis ant tramudadu is cumpetèntzias pro su pagamentu.

In custa manera at a fàghere a agiudare fintzas a is agricultores non professionales, a intro de sa làcana de su 15 %, cun dinari giai postu a disponimentu dae sa Regione e, si sa domanda de agiudu est prus manna de su chi ant postu a disponimentu, su dinari disponìbile s’at a pòdere partzire a tenore de is domandas lòmpidas.

Pro comente sunt iscritos oe, is regulamentos de is Provìntzias prevident de agiudare isceti is impresas agrìculas chi ant tentu dannu dae is animale arestes, ma non nde faeddant de agiudare a àteros privados chi contivìgiant fainas agrìculas a manera regulare.

Su sèberu de dare indennizos fintzas a coltivadore non professionales at a serbire fintzas a prevènnere fainas de cassa a cuadòrgiu.

Cuncordu de is microchip in domo – Torrat a mòvere cun una nova de importu sa campànnia de sa Asl de Aristanis pro s’anàgrafe de is canes. Is veterinàrios de su servìtziu pùblicu ant a fàghere – gratis – s’operatzionedda in domo pro is canes de is siendas agrìculas o de is masones de sa provìntzia de Aristanis.

Is meres de is animales podent chircare s’istrutura de s’Anàgrafe de is canes, randagismu e igiene urbana pro prenotare s’apuntamentu in s’azienda, tzerriende su nùmeru 345/6619323 su lunis e sa giòbia, dae is deghe a mesudie. S’apuntamentu si podet fintzas prenotare mandende un’e-mail a s’indiritzu Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

S’iscritzione in s’anàgrafe de is canes est un’òbligu de lege chi, si non si respetat, si nde podet buscare una contraventzione intra de 150 e 300 èuros.

Antoni Nàtziu Garau

