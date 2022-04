Su Gazetinu, giòbia 7 de abrile de su 2022

Sutzessu mannu pro is cursos de fumetu e de iscritura creadora a penas agabbados in s’Istitutu tècnicu Lorenzo Mossa de Aristanis. A custos cursos, cuncordados a intro de is propostas pro s’annu de iscola in cursu de faghimentu, ddoe ant pigadu parte istudiantes meda, pro su prus de is indiritzos Turismu, Fràigos, ambiente e territòriu, Trasportos e logìstica.

Is letziones ddas ant contivigiadas unos cantos professionistas de custu setore. Su primu, chi ddi naraiant “Butega de su contu”, dd’at contivigiadu s’iscritore e autore tv Flavio Soriga. Sa tarea sua est istada sa de fàghere iscobèrrere a is pitzocheddos s’iscritura comente a un’aina de espressione e de comunicatzione. Is dischentes ant fatu fainas de iscritura, cun unu traballu artesanale de fràigu, elaboratzione noa e cumpartzidura de is ideas chi at portadu a is istudiantes de s’Istitutu Mossa a si cunfrontare cun sa creatzione de intritzos, tramas e contos originales, ma chi esserent contadu fintzas sa realidade de su tempus nostru.

S’àteru laboratòriu, contivigiadu dae duos maistros nòdidos de su fumetu fatu in Sardigna, s’iscenegiadore Daniele Mocci e su disegnadore Jean Claudio Vinci, at interessadu a dischentes dae sa prima a sa cuinta e dd’ant sighidu in medas. Movende dae atzinnos de s’istòria de su fumetu, s’est sighidu cun sa teoria de su fràigu de unu contu curtzu, fintzas a lòmpere a sa creatzione de un’òpera cun un’iscenegiadura originale e cun su faghimentu de is disinnos de is personàgios imbentados dae is pitzocheddos.

Ambas duas is fainas ddas ant propostas a intro de is initziativas de abbiatzamentu de sa letura de sa biblioteca “Sergio Atzeni”.

Antoni Nàtziu Garau

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22