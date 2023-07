Su Gazetinu, giòbia 6 de trìulas de su 2023

Avaloramentu de su binu de sa provìntzia de Aristanis: naschent is cunsòrtzios – Su binu de sa provìntzia de Aristanis no est bonu pro ddu tastare isceti, ma bolet fintzas allogadu e amparadu: cun custa punna sunt nàschidos duos cunsòrtzios pro s’amparu de custa cosa de bufare antiga e pretziada.

Su primu chi est nàschidu est su Cunsòrtziu de amparu de sa Garnatza DOC de Aristanis, cun sa tarea de incarrerare unas cantas fainas pro su promovimentu e pro sa cummertzializatzione de sa garnatza, faghende-dda arribare fintzas a mercados noos.

Gràtzias a sa nàschida de su Cunsòrtziu nou, s’est torradu a abbiatzare unu progetu betzu, est a nàrrere su caminu peri sa Bia de sa Garnatza. Cun un’àndala chi at a curret peri is biddas de sa provìntzia in ue su produset sa garnatza, si bolet favorèssere su turismu, agiudende a is bisitadores a connòschere mègius su territòriu e is siendas suas produsidoras de custa calidade de binu.

“Sa garnatza est unu binu chi praghet meda, ma chi cumentzende dae is annos Otanta at connotu carchi dificultade pro unu muntone de resones. Oe semus chirchende de dd’avalorare torra. Su Cunsòrtziu nostru, chi nde faghent parte is siendas produsidoras prus de importu, naschet pro cussu e creet chi sa “Bia de sa Garnatza” siat s’aina giusta pro otènnere su resurtadu, gràtzias a sa capatzidade sua de pònnere paris a is bingiateris interessados”, at decraradu su presidente de su Cunsòrtziu, Mauro Contini.

In Mòguru, in sa sala de is cunferèntzias de su logu archeològicu de su nuraghe de Cucurada, imbetzes, su 4 de trìulas est nàschidu su Cunsòrtziu pro s’amparu de su binu DOC de Terraba.

Cun cale punna? Sa de fàghere a manera chi su Bovale siat che a un’ambasciadore de su territòriu in totu su mundu. “Sa nàschida de su Cunsòrtziu”, at naradu su presidente Marcello Martis, de sa Cantina de su Bovale, “est un’oportunidade manna pro is siendas e pro totu su territòriu. Sa disponibilidade a traballare a manos de pare chi at acumpangiadu su fràigu de custu progetu est una garantzia chi mustrat s’impignu chi is siendas ddoe ant a pònnere pro fàghere crèschere custa idea”.

Antoni Nàtziu Garau

