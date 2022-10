Su Gazetinu, giòbia 6 de santugaine de su 2022

Sédilo si presentat a is bisitadores. Sàbadu 8 e domìnigu 9 de santugaine sunt in programma Ichnos e Zenias de Atonzu. Sa manifestatzione punnat a mustrare su ischire fàghere de sa bidda de su Guiltzier, nòdida prus che totu pro s’Àrdia.

Ricu meda su programma de fainas chi at a cumentzare sàbadu a mangianu cun sa presèntzia de s’autoemoteca de s’Avis locale pro sa regorta de su sàmbene e cun una filera de laboratòrios chi is assòtzios locales ant pensadu pro is classes de is iscolas de Sédilo.

Semper sàbadu, ma a merie, e pro totu sa die de domìnigu 9 de santugaine, in su tzentru istòricu ddoe at a àere paradas meda de enogastronomia, de artesania,de arte e de cultura.

In sa manifestatzione s’ant a pòdere bìere mustras, laboratòrios e presentadas de libros, s’ant a pòdere fàghere bìsitas ghiadas e àteras fainas ispassiosas chi nche ant a fàghere passare a is bisitadores una coa de chida praghile. No at a mancare sa mùsica. In sa manifestatzione Piero Marras at a cunsignare su Prèmiu pro su bonucoro 2022 a Paolo Fresu.

Ma in ocasione de Ichnos e Zenias de Atonzu s’at a cùrrere fintzas su Pàddiu de Guiltzier, in ue is cadderis ant a fàghere a trivas chirchende de bìnchere su prèmiu.

S’apuntamentu est pro domìnigu a mangianu, in s’iscurrigiadòrgiu comunale.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.