Su Gazetinu, giòbia 5 de santugaine de su 2023

S’est faeddadu de limba sarda e de polìticas linguìsticas eris, in Casteddu, in sa prima Cunferèntzia aberta dae cando su Consìgiu regionale aiat aprovadu sa L.R. 22/2018. Intra de cambaradas de traballu, relatas de espertos e projetziones, s’est chistionadu de is punnas de is polìticas linguìsticas de custos ùrtimos annos in Sardigna e de is resurtados otentos in s’avaloramentu de custa sienda non materiale fata dae is limbas chi si faeddant in s’Ìsula nostra.

A manera particulare, eris sa resonada at pertocadu is isportellos linguìsticos abertos in comunes, uniones de comunes, provìntzias e asl, a disponimentu de is tzitadinos chi bolent impreare sa limba sarda in is relatas cun s’Amministratzione pùblica, sa tzertificatzione linguìstica de livellu C1 de su Cuadru a cumone europeu de riferimentu pro iscumproare sa cumpetèntzia de is faeddadores, is progetos de s’avisu IMPRENTAS, pro s’impreu de su sardu in is giornales e rivistas (in lìnia puru), in is televisiones e in is ràdios. E est gràtzias a custos avisos, contivigiados in Regione dae su Servìtziu Limba e Cultura sarda, ghiadu dae Elisabetta Schirru, chi sa limba sarda e su catalanu de S’Alighera, amparados dea sa Lege 482/99, e su gadduresu, su turritanu e su tabarchinu, amparados paris cun is àteras duas dae sa L.R. 22/18, sunt pòdidos intrare cun profetu mannu in is mezos de comunicatzione e de informu.

Eris, in sa passigiada ammantada de su Bastione de Saint Remy, in sa parte de is saludos istitutzionales, Maria Dolores Picciau, assessora de sa Cultura de su Comune de Casteddu, at portadu is saludos fintzas de su sìndigu Paolo Truzzu. “Su comune nostru est atentu a sa chistione de is minorias linguìsticas e bene faghimus, cun s’agiudu de sa Regione, a avalorare su sardu e a dd’ispàrghere. In custa faina tocat a interessare is iscolas e is giòvanos. Sighimus gai”, at naradu Picciau.

A pustis at faeddadu su presidente de su Consìgiu regionale, Michele Pais: “Sa Regione est faghende cosas meda pro amparare sa limba sarda e is àteras limbas chi tenimus in s’Ìsula nostra. Est giustu, duncas, pro s’importu chi tenet sa limba in sa carrera de s’identidade de unu pòpulu, a bogare s’isfida de su bilinguismu reconnotu, pighende a modellu fintzas àteras regiones de Itàlia”.

S’assessore regionale de s’Istrutzione pùblica Andrea Biancareddu at espressadu presu mannu pro s’intrada de su sardu in is iscolas. “Sa Regione at giai incarreradu sa formatzione de is insegnantes e oe su sardu dd’impreant e dd’imparant is maistros etotu e no isceti is espertos, chi mancari preparados, sunt però de foras de s’iscola. Sa tzertificatzione C1 chi amus cuncordadu a manos de pare cun s’Universidade de Casteddu (pro su sardu) e cun su Comune de S’Alighera (pro su catalanu) at permìtidu de mègiorare, pro su chi pertocat sa limba, sa calidade de chie dd’impreat in iscola pro s’insegnamentu”, at naradu s’assessore. “Ma in s’iscola depet intrare fintzas s’istùdiu de s’istòria sarda: est giustu a connòschere s’istòria de is àteros pòpulos, ma non si podet sighire a pensare chi is dischentes sardos non connoscant fintzas s’istòria issoro e de sa terra issoro”, at atzuntu s’assessore Biancareddu.

“Su traballu chi sa Regione at fatu in custos annos est unu traballu de importu siat in is isportellos linguìsticos, siat pro su chi pertocat s’impreu de su sardu in is òrganos de informu, siat in sa carrera de sa tzertificatzione de is cumpetèntzias de is maistros e de is operadores”, at naradu Elisabetta Schirru, diretora de su Servìtziu Limba e Cultura sarda. “Ma non nos nde podimus ismentigare de su traballu mannu chi amus fatu fintzas pro s’impreu de su sardu (e de is àteras limbas de s’Ìsula nostra) in iscola, faina – custa – chi a dolu mannu at sufridu prus chi no is àteras de is istorbos pro more de sa Covid-19, ma chi comente si siat in custos annos at ghetadu raighinas e si nde cumentzat a bìere su profetu. De custu, nd’amus a faeddare in sa Cunferèntzia aberta imbeniente”, acabbat Elisabetta Schirru.

Antoni Nàtziu Garau

