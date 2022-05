Su Gazetinu, giòbia 5 de maju de su 2022

Ddoe ant a bòlere a su mancus tres annos pro fàghere isparèssere sa linna brusiada dae su fogu chi in su mese de trìulas passadu at interessadu is cantieris forestales de Paberile, intra de Cùglieri e Santu Lussurzu, de Tresnuraghes e de Useddus. Is fainas a s’aposta, contivigiadas dae s’Agentzia Forestas, sunt giai cumentzadas in atòngiu.

Si contat chi in custos primos meses Forestas nd’apat segadu, pro immoe, intra de su 10 % e su 20 % de sa linna brusiada. Dae inoghe a carchi chida, cun su cumentzu de sa campànnia contras de su fogu, s’ant a pòdere fàghere mègius is contos.

In Paberile su fogu at innieddigadu 450 ètaros de linna, agiomai sa metade de su padente, in Tresnuraghes is ètaros passados in fogu sunt istados 150, mentras in Useddus 175. In custu cantieri, agiomai totu sa parte brusiada fiat de matedu mediterràneu e èlighe. In Paberile e in Tresnuraghes, imbetzes, ddoe aiat èlighe, suèrgiu, matedu mediterràneu e opinu.

Pro s’èlighe, su suèrgiu e su matedu mediterràneu at a èssere sa natura etotu chi at a torrare a abbiatzare su logu, pro s’opinu imbetzes at a serbire s’interventu de s’òmine. Pro ddu cumprèndere mègius tocat de abetare unu mese o duos, pro bìere si is matas torrant a bogare dae sese.

In s’interis, in Paberile est mòvidu unu progetu de chirca incarreradu in su mese de cabudanni dae Foretsas e dae is chircadores de sa setzione Botànica de su Dipartimentu de Sièntzias de sa vida e de s’ambiente de s’Universidade de Casteddu. Sa punna prus de importu de sa chirca, chi at a tènnere una dura de ses annos, est s’istùdiu de is efetos de su fogu malu de s’istadiale de su 2021.

In custa simana de tempus in partes diferentes de su cantieri brusiadu de Monteferru ant a isperimentare tratamentos diferentes pro su matedu, a manera de cumprèndere cale est s’interventu prus profetosu pro chi su padente si torret a abbiatzare a sa lestra.

Antoni Nàtziu Garau

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22